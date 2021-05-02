Yeşilçam'ın efsane ismi Coşkun Göğen: Tam 3 sene Beyoğlu’na dayak yememek için çıkmadım

Yeşilçam’da role nasıl girdiğini Göğen, şöyle anlatıyor:



“Bir kere saygım vardı karşımdaki kadına. Ben çok duygusal bir adamım. Ayrıca rahat biri olduğum için karşımdaki de rahat çalışırdı. Biz ilk defa bacak ellemedik ki hayatımızda.” Göğen, Yeşilçam dönemini nasıl hatırladığını şöyle dile getiriyor:



“Gelmiş geçmiş en iyi dönemdir. TV’ye bakarken ara sıra kendime denk geliyorum. Şimdiye kadar çektiğim filmlerin yarısını izlememişim. Çünkü o kadar çok ki... Yeşilçam’da para yoktu fakat havası vardı. İyi ki geldim, iyi ki çalıştım, iyi ki yaşıyorum. Sevabı da günahı da bana ait.”