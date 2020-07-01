“Yeşilçam’ın en güzelleri” anketinde Türkan Şoray ve Gülşen Bubikoğlu’yla üst sıralara yerleşen Hale Soygazi, geçtiğimiz günlerde soru soran muhabirlere “En güzel benim, kabul” diye yanıt vermişti. Önceki gün Bebek’teki bir kafede görüntülenen ünlü yıldız, o açıklamasının sosyal medyada ses getirdiği hatırlatılınca şöyle dedi: “Espri yapmıştım. Yeşilçam’ın bütün kadınları güzel.” Ünlü oyuncu, 1972 yılında dönemin popüler dergisi Ses’e kapak olmuştu.Yeşilçam’ın “Sultan” lakaplı efsane oyuncusu Türkan Şoray, güzelliğinin yanı sıra etkileyici bakışlarıyla da gönüllerde taht kurdu. Hülya Koçyiğit, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle Türk sinemasında bir döneme damga vurdu.Sinemanın unutulmaz oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, ilerleyen yaşına rağmen zamana meydan okuyor, güzelliğiyle halen adından söz ettiriyor.Fatma Girik mavi gözleri, simsiyah saçları ve güçlü oyunculuğuyla Yeşilçam’ın en beğenilen kadınlarındandı.Filiz Akın sarı saçları ve duru güzelliğiyle Yeşilçam’ın en “Avrupai” ismiydi.