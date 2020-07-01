MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYeşilçam’ın bütün kadınları güzel
GeriMagazin Yeşilçam’ın bütün kadınları güzel
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 07:00,

Yeşilçam’ın bütün kadınları güzel

Yeşilçam’ın en güzel kadını benim” açıklamasıyla gündeme gelen Hale Soygazi, “Espri yapmıştım. Yeşilçam’ın bütün kadınları güzel” dedi.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

“Yeşilçam’ın en güzelleri” anketinde Türkan Şoray ve Gülşen Bubikoğlu’yla üst sıralara yerleşen Hale Soygazi, geçtiğimiz günlerde soru soran muhabirlere “En güzel benim, kabul” diye yanıt vermişti.

2
Abone Olgoogle-news

Önceki gün Bebek’teki bir kafede görüntülenen ünlü yıldız, o açıklamasının sosyal medyada ses getirdiği hatırlatılınca şöyle dedi: “Espri yapmıştım. Yeşilçam’ın bütün kadınları güzel.”

3
Abone Olgoogle-news

Ünlü oyuncu, 1972 yılında dönemin popüler dergisi Ses’e kapak olmuştu.

4
Abone Olgoogle-news

Yeşilçam’ın “Sultan” lakaplı efsane oyuncusu Türkan Şoray, güzelliğinin yanı sıra etkileyici bakışlarıyla da gönüllerde taht kurdu.

5
Abone Olgoogle-news

Hülya Koçyiğit, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle Türk sinemasında bir döneme damga vurdu.

6
Abone Olgoogle-news

Sinemanın unutulmaz oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, ilerleyen yaşına rağmen zamana meydan okuyor, güzelliğiyle halen adından söz ettiriyor.

7
Abone Olgoogle-news

Fatma Girik mavi gözleri, simsiyah saçları ve güçlü oyunculuğuyla Yeşilçam’ın en beğenilen kadınlarındandı.

8
Abone Olgoogle-news

Filiz Akın sarı saçları ve duru güzelliğiyle Yeşilçam’ın en “Avrupai” ismiydi.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi