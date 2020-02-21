Yeşilçam'ın "bebek yüzlü" jönüydü: Erken bıraktığı sinemaya döndü

Filmini "Anadolu insanının tevhid inancından gelen boyun eğmezliğini gösteren bir film" olarak tanımlayan Nazif Tunç, "Bence seyirci 30 yıldan beri böyle toplumsal gerçekçilikte kendini anlatan bir filmi bekliyordu ve o filmi bulacak" değerlendirmesini yaptı. Karınca ile uzun bir aradan sonra yeniden sinemaya dönen Oğuz Tunç da çekimler esnasında film ekibiyle çok güzel bir diyalog yakaladıklarını ve çok mutlu olduğunu söyledi.



Sinema seyircisinin hafızasına özellikle Türkan Şoray ile birlikte oynadığı Atıf Yılmaz'ın Hayallerim, Aşkım ve Sen, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu gibi filmlerle yerleşen Oğuz Tunç'un oyunculukla tanışması çocukluk yıllarına uzanıyor.