Yeşilçam'ın "bebek yüzlü" jönüydü: Erken bıraktığı sinemaya döndü
Türk tiyatrosunun devlerinden birinin adını taşıyan grupta ışıkçı olarak çalışan babası sayesinde küçük yaşta keşfedildi. Bir gün çocuk oyununda oyuncuya ihtiyaç duyulunca kadroya dahil oldu. Ondan sonra da bir süre sinema ve tiyatro oyunculuğunu sürdürdü. Özellikle 90'larda hafızalarda yer eden birçok filmde oynadı. Sonra uzun süren bir sessizlik dönemi oldu. Kameralardan uzaklaştı. En son 10 yıl önce bir dizide konuk oyucu olarak kamera karşısına geçti. Bu uzun aranın ardından şimdi yeniden sinema seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
HÜRRİYET ARŞİV
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Hayallerim, Aşkım ve Sen, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Bitmeyen Sevda gibi filmlerde rol alan Oguz Tunç, çok uzun süre ara verdiği sinemaya Karınca adlı filmle döndü. Yönetmenliğini Nazif Tunç'un üstlendiği filmin galasında da seyirciyle hasret giderdi 57 yaşındaki Oğuz Tunç. Filmin galası Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yönetmen Tunç, gösterimden önce yaptığı konuşmada "Bugün bizim düğünümüz var, 'Karınca'nın düğünü var. Sadece insanların değil 'Karınca'nın da düğünü oluyor. Dört yıldan bu yana geceli gündüzlü çetin bir mücadele verdiğimiz karınca filminin galası, seyirciyle buluşma düğünü bu gece, sevinçliyiz, mutluyuz" dedi.
2
Filmini "Anadolu insanının tevhid inancından gelen boyun eğmezliğini gösteren bir film" olarak tanımlayan Nazif Tunç, "Bence seyirci 30 yıldan beri böyle toplumsal gerçekçilikte kendini anlatan bir filmi bekliyordu ve o filmi bulacak" değerlendirmesini yaptı. Karınca ile uzun bir aradan sonra yeniden sinemaya dönen Oğuz Tunç da çekimler esnasında film ekibiyle çok güzel bir diyalog yakaladıklarını ve çok mutlu olduğunu söyledi.
Sinema seyircisinin hafızasına özellikle Türkan Şoray ile birlikte oynadığı Atıf Yılmaz'ın Hayallerim, Aşkım ve Sen, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu gibi filmlerle yerleşen Oğuz Tunç'un oyunculukla tanışması çocukluk yıllarına uzanıyor.
3
Babası Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda ışıkçılık yaptığı için keşfedilmesi de çok kolay oldu. Henüz yedi yaşındayken tiyatronun sahnelediği bir oyunda çocuk oyuncuya ihtiyaç duyulunca kadroya dahil oldu.Ardından Yaşlı Gözler adlı sinema filminde daha sonra da Fatma Girik'le birlikte Sürtüğün Kızı'nda oynadı. Tunç Başaran'ın ilk filmi Büyük Kin'de de Ayhan Işık'ın oğlunu canlandırdı.Bundan sonra babasının işleri yüzünden Ankara'ya taşındılar Tunç da tiyatro yaşamını Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sürdürdü. Ardından da Ankara Devlet Konservatuarı'na girdi.
4
Hayallerim Aşkım ve Sen filmiyle Sinema Eleştirmenleri tarafından ilk kez verilen Umut Vaad Eden Oyuncu ödülünü aldı. Ama Oğuz Tunç bunca başarıya rağmen genç yaşta ünlü olan bir çok meslektaşının tam tersine kendi köşesine çekilmeyi tercih etti. 2010'da Memleket Meselesi adlı sinema filminde rol aldı. 2014'te de Arka Sokaklar'da konuk oyuncu olarak yer aldı.