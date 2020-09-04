Yeşilçam görev başında

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, Yeşilçam sanatçılarının maskeli fotoğraf ve replikleriyle “Maske tak” çağrısında bulundu.
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Hazırlanan afişlerle, salgınla mücadelede temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda alınması gereken tedbirlere dikkat çekildi.
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Afişlerde, Kemal Sunal’ın “İki gözümün çiçeği”, Cüneyt Arkın’ın “Anam, babam, milletim için”, Filiz Akın ve Ekrem Bora’nın “N’olur n’olmaz kuzum”, Türkan Şoray ve İzzet Günay’ın “Reca ederim, sağlığımızla oynamayın”, Münir Özkul’un “Bana bak beyim, sana iki çift lafım var” sözleri yer aldı.
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Gelecek günlerde afişlerde farklı sanatçıların fotoğraflarının da yer alacağı öğrenildi.