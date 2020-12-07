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Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 13:18 | 

Yeşilçam emekçisi Levent Çakır'ın zor günleri...

Sanat camiasında Levent Çakır ismiyle tanınıp Zagor karakterine hayat veren sinema oyuncusu Şükrü Ocak, hastaneden taburcu edildikten sonra kendisine refakat edecek kimsesi olmadığı için Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un direktifiyle evine döndü.

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Sinema camiasında Levent Çakır ismiyle tanınıp Zagor karakterine hayat veren "Yeşilçam emekçisi" Şükrü Ocak, hastaneden taburcu edildikten sonra kendisine refakat edecek kimsesi olmadığı için Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un yardımıyla evine döndü.

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"Zagor" filmlerinde başrol oynayıp pek çok filmde dublörlük yapan Ocak, yaptığı açıklamada, geçen hafta aniden rahatsızlandığını ve ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildiğini anlattı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanmadığını ancak akciğerleriyle ilgili bir rahatsızlık tespit edildiğini belirten Ocak, hastanedeki tüm doktor ve sağlık çalışanlarının kendisiyle yakından ilgilendiğini dile getirdi.

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Ocak, iki günlük tedavisinin ardından taburcu edildiğini ancak hastaneden kendisini alacak kimsesi olmadığı için Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'tan yardım istediğini ifade etti.

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Ocak, "Aklıma, kendisini ara sıra ziyaret ettiğim Emniyet Müdürümüzü aramak geldi, durumumu anlattım. 'Eve gidecek arabam yok, yasak var, minibüs yok bana bir yardımcı olun' dedim.

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'Herhangi bir sıkıntı olursa bizi gece gündüz arayabilirsin' dedi, Allah ondan razı olsun. Hemen bir araba gönderdi, ilaçlarımı aldık ve evime bıraktılar. Devletimiz var olsun, Allah hem sağlıkçılarımızdan hem emniyet teşkilatımızdan razı olsun." diye konuştu.

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