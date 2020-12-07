Yeşilçam emekçisi Levent Çakır'ın zor günleri...

'Herhangi bir sıkıntı olursa bizi gece gündüz arayabilirsin' dedi, Allah ondan razı olsun. Hemen bir araba gönderdi, ilaçlarımı aldık ve evime bıraktılar. Devletimiz var olsun, Allah hem sağlıkçılarımızdan hem emniyet teşkilatımızdan razı olsun." diye konuştu.