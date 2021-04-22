Yeşilçam dizisi saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte Yeşilçam dizisi oyuncuları
Yeşilçam dizisi oyuncu kadrosu ve tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Levent Cantek ve Volkan Sümbül'ün kaleminden çıkan hikâyenin Çağan Irmak'ın yarattığı dünya ile buluştuğu "Yeşilçam" ilk iki bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor Peki, Yeşilçam dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Yeşilçam dizisi oyuncuları ve konusu...
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1
Üyeleriyle buluşturduğu yerli ve yabancı yapımlarının yanı sıra farklı türdeki özel yapımlarıyla sektöre yeni bir soluk getiren BluTV’nin yeni özel yapımı ‘Yeşilçam’ için geri sayım sona erdi. 60'lar Türkiye'sinde yükselen Yeşilçam Sineması'nın atmosferini sunarken arka planda kalan karanlık yönlerine de ışık tutacak olan Yeşilçam dizisi bugün başlıyor.
2
Üyeleriyle buluşturduğu yerli ve yabancı yapımlarının yanı sıra farklı türdeki özel yapımlarıyla sektöre yeni bir soluk getiren BluTV’nin yeni özel yapımı ‘Yeşilçam’ için geri sayım sona erdi. 60'lar Türkiye'sinde yükselen Yeşilçam Sineması'nın atmosferini sunarken arka planda kalan karanlık yönlerine de ışık tutacak olan Yeşilçam dizisi bugün başlıyor.
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Sibel Tuna’nın yapımcılığını üstlendiği Sunset Film imzalı ‘Yeşilçam’ geçmişin tozlu sayfalarını aralayarak şatafatlı bir dünyanın kapılarını bu akşam saat 19.00’da BluTV’de açıyor!