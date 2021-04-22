Yeşilçam dizisi saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte Yeşilçam dizisi oyuncuları

Üyeleriyle buluşturduğu yerli ve yabancı yapımlarının yanı sıra farklı türdeki özel yapımlarıyla sektöre yeni bir soluk getiren BluTV’nin yeni özel yapımı ‘Yeşilçam’ için geri sayım sona erdi. 60'lar Türkiye'sinde yükselen Yeşilçam Sineması'nın atmosferini sunarken arka planda kalan karanlık yönlerine de ışık tutacak olan Yeşilçam dizisi bugün başlıyor.