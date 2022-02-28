Yeşilay Haftası ne zaman? Yeşilay Haftası şiirleri

YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ

YEŞİLAY HAFTASI



Farkım yok benim, zehirli yılandan.

Dostluğum sahtedir, hepsi yalandan.

Belki de görünmüyor gerçek yüzüm,

Gözlere saldığım, acı dumandan.

Beni dost diye, göğsünde taşırsın.

Vazgeçmez, günden güne alışırsın.

Öyle uzun sürmez, bizim sevdamız.

Çok yakında, doktorla tanışırsın.

Sen yakarsan beni, yakarım seni

Düşünmem arkanda kalan kimseni

Sen dostum diye bana sarılırsın,

Ben de Akrep gibi sokarım seni.

Kanında dolaşır benim zehirim

Sizin derdinize çare değilim

Yeter artık sizde bırakın beni

Paranızı güzel şeylere verin

Bazen kızar kederlenir içersin

Mutlu olur keyiflenir içersin

Mutlaka açık bir kapı bulunur

Hayatına kastın nedir içersin

Çetin içen içsin boş ver aldırma

Bu yüzden dostların kalbini kırma

İkaz ettin bitti senin görevin

Kendin dumanlı yerlerde durma

Muzaffer Çetin



***YEŞİLAY



Yeşilay anne gibi koruyor,

Sevgiyle sarılıyor.

Bize uyarılar yapıyor;

Yeşilay önde gidiyor.

Bilinçlendiriyor, öğretiyor.

Alkolden uzak tutuyor.

Sağlıkla yarınlar kuruyor,

Yeşilay önde gidiyor.

İnsanlar çabuk soluyor.

İçki sigara öldürüyor.

Bunlara engel oluyor;

Yeşilay önde gidiyor.

Zeynep Nur Deke



***YEŞİLAY



Biri dese sana:

Gel köle ol bana,

Seni yavaş yavaş öldüreyim

.Komik duruma düşüreyim.

İstersen bir canavara dönüştüreyim.

İzin verir misin ona?

İnanıyorum ki vermezsin.

Hatta kızar öfkelenir

Bunu söyleyen densize

Haddini bildirirsin.

Alkol, uyuşturucu, sigara

Yiğitçe olmasa da

Bunu hep yapıyor.

Bir zaafımızı bulup

Bizi esir alıyor.

O densiz, bürünür çokça

Moda, arkadaş kılığına.

Bizi, kandırır kurnazca.

Oysa değişen ne?

Aldanmaktır sadece;

Üstelik iki kere!

Saime Tavaslı



***YEŞİLAY GENÇLİK MARŞI



Bir zamanlar gelecek,

Göğsümüz kabaracak,

Acunda dalgalansın,

Yeşil aylı bir bayrak.

Bu bayrağın altında,

Bil rahat yaşanacak.

Bayrağın dalgalanıp,

Göğsünde kabaracak.

Arkadaş varlığını,

İki şey doldurmalı.

Bunlar; vatan sevgisi,

Ülkü bağı olmalı.

F.Fuat ÇELEN



UZUN YEŞİLAY ŞİİRLERİ

Bin dokuz yüz yirmi, bir Mart sabahı

İçkiyle savaşa girdi YEŞİLAY

Yuvalar sönmesin, çekmesin ahı

Doğan tehlikeyi gördü YEŞİLAY

İnsanlar sağlığın bozmasın diye

Kendi mezarını kazmasın diye

Gelen nesillere sızmasın diye

Aldığı kararda durdu YEŞİLAY

Bu ülke bizimse, sağlıkla düze

Varalım hedefe, erelim haza

Yemyeşil bahara, sımsıcak yaza

Hedef köprüsünü kurdu YEŞİLAY

Sağlığın düşmanı, bela anası

Zarar veren her maddenin tanesi

Bölge, bölge; il, il derken hanesi

İzah etti, gezdi yurdu YEŞİLAY

Der Ozan İLHANİ, yanlış halinden

Düşer isen kimse tutmaz kolundan

Sende yürü YEŞİLAY'ın yolundan

Kanayan yarayı sardı YEŞİLAY



İlhan Kınalı ***