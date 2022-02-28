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Yeşilay Haftası ne zaman? Yeşilay Haftası şiirleri

#Yeşilay Haftası#Yeşilay Haftası Ne Zaman#Yeşilay Haftası Şiirleri

Yeşilay Haftası kapsamında yapılan etkinliklerle toplumun bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini artırması amaçlanıyor. Hafta süresince alkollü içkilerin, sigaranın, alkolün uyuşturucuların topluma, aileye ve bireye zararları anlatılırken, okullarda “Yeşilay Haftası” temalı şiirler okunuyor. Peki, Yeşilay Haftası ne zaman? İşte Yeşilay Haftası’nın tarihçesi…

1/3Yeşilay Haftası ne zaman Yeşilay Haftası şiirleri

Yeşilay, Birinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında işgal güçlerinin toplumumuzda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırmasını ve işgale karşı mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek amacıyla dönemin Şeyhülislam'ı İbrahim Haydarizade'nin himayesinde, Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Sultan Vahdeddin'in izniyle 5 Mart 1920'de İstanbul'da "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulmuştur. Yeşilay'ın kurulduğu 1 - 7 Mart tarihleri ülkemizde Yeşilay haftası olarak kutlanmaktadır.

2/3Yeşilay Haftası ne zaman Yeşilay Haftası şiirleri

"Hilal-i Ahdar" ismi daha sonra "Yeşil Hilal" ve "Yeşilay" olarak değiştirilmiş, 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü'nün Başbakanlığında, Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilay'a "Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü" verilmiştir.

Kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay'ın da tüzüğünde çalışma alanları çeşitlenmiş, alkolden sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve yakın tarihte teknoloji bağımlılığı Yeşilay'ın mücadele alanına dahil olmuştur.

3/3YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ

YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ

YEŞİLAY HAFTASI

Farkım yok benim, zehirli yılandan.
Dostluğum sahtedir, hepsi yalandan.
Belki de görünmüyor gerçek yüzüm,
Gözlere saldığım, acı dumandan.
Beni dost diye, göğsünde taşırsın.
Vazgeçmez, günden güne alışırsın.
Öyle uzun sürmez, bizim sevdamız.
Çok yakında, doktorla tanışırsın.
Sen yakarsan beni, yakarım seni
Düşünmem arkanda kalan kimseni
Sen dostum diye bana sarılırsın,
Ben de Akrep gibi sokarım seni.
Kanında dolaşır benim zehirim
Sizin derdinize çare değilim
Yeter artık sizde bırakın beni
Paranızı güzel şeylere verin
Bazen kızar kederlenir içersin
Mutlu olur keyiflenir içersin
Mutlaka açık bir kapı bulunur
Hayatına kastın nedir içersin
Çetin içen içsin boş ver aldırma
Bu yüzden dostların kalbini kırma
İkaz ettin bitti senin görevin
Kendin dumanlı yerlerde durma
Muzaffer Çetin

***YEŞİLAY

Yeşilay anne gibi koruyor,
Sevgiyle sarılıyor.
Bize uyarılar yapıyor;
Yeşilay önde gidiyor.
Bilinçlendiriyor, öğretiyor.
Alkolden uzak tutuyor.
Sağlıkla yarınlar kuruyor,
Yeşilay önde gidiyor.
İnsanlar çabuk soluyor.
İçki sigara öldürüyor.
Bunlara engel oluyor;
Yeşilay önde gidiyor.
Zeynep Nur Deke

***YEŞİLAY

Biri dese sana:
Gel köle ol bana,
Seni yavaş yavaş öldüreyim
.Komik duruma düşüreyim.
İstersen bir canavara dönüştüreyim.
İzin verir misin ona?
İnanıyorum ki vermezsin.
Hatta kızar öfkelenir
Bunu söyleyen densize
Haddini bildirirsin.
Alkol, uyuşturucu, sigara
Yiğitçe olmasa da
Bunu hep yapıyor.
Bir zaafımızı bulup
Bizi esir alıyor.
O densiz, bürünür çokça
Moda, arkadaş kılığına.
Bizi, kandırır kurnazca.
Oysa değişen ne?
Aldanmaktır sadece;
Üstelik iki kere!
Saime Tavaslı

***YEŞİLAY GENÇLİK MARŞI

Bir zamanlar gelecek,
Göğsümüz kabaracak,
Acunda dalgalansın,
Yeşil aylı bir bayrak.
Bu bayrağın altında,
Bil rahat yaşanacak.
Bayrağın dalgalanıp,
Göğsünde kabaracak.
Arkadaş varlığını,
İki şey doldurmalı.
Bunlar; vatan sevgisi,
Ülkü bağı olmalı.
F.Fuat ÇELEN

UZUN YEŞİLAY ŞİİRLERİ
Bin dokuz yüz yirmi, bir Mart sabahı
İçkiyle savaşa girdi YEŞİLAY
Yuvalar sönmesin, çekmesin ahı
Doğan tehlikeyi gördü YEŞİLAY
İnsanlar sağlığın bozmasın diye
Kendi mezarını kazmasın diye
Gelen nesillere sızmasın diye
Aldığı kararda durdu YEŞİLAY
Bu ülke bizimse, sağlıkla düze
Varalım hedefe, erelim haza
Yemyeşil bahara, sımsıcak yaza
Hedef köprüsünü kurdu YEŞİLAY
Sağlığın düşmanı, bela anası
Zarar veren her maddenin tanesi
Bölge, bölge; il, il derken hanesi
İzah etti, gezdi yurdu YEŞİLAY
Der Ozan İLHANİ, yanlış halinden
Düşer isen kimse tutmaz kolundan
Sende yürü YEŞİLAY'ın yolundan
Kanayan yarayı sardı YEŞİLAY

İlhan Kınalı ***

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