Yeşil Yol filmi ne zaman çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Yeşil Yol oyuncu kadrosu ve çekim tarihi hakkında bilgiler
Yeşil Yol oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgi görmeye devam ediyor. Frank Darabont'un hem yönetmenliğini hem de senaristliğini yaptığı Yeşil Yol filmi, bir kez daha ekranlarda seyirci ile buluşuyor. Tüm zamanların en iyi filmleri arasında gösterilen filmde; iki küçük kızın öldürülmesiyle suçlanan ve idama mahkum edilen adamın, doğaüstü güçlere sahip olması anlatılıyor. Tennessee Eyalet Hapishanesinde çekimleri yapılan filmin başrolünü, Tom Hanks ve Michael Clarke Duncan paylaşıyor. Peki, Yeşil Yol filmi ne zaman çekildi? İşte, Yeşil Yol filmi oyuncuları, konusu ve filmle ilgili bilgiler.
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Yeşil Yol filmi ne zaman çekildi, sorusu ekran başındaki izleyenler tarafından gündeme geliyor. Herkes tarafından bilinen ve çok beğenilen Yeşil yol filmi, IMDb'de 8,5 ortalama puanla en iyi 250 film listesinde 45. sırada yer alıyor. Çekim yılı 1999 olan filmde Tom Hanks, David Morse, Michael Clarke Duncan, Barry Pepper ve Bonnie Hunt gibi oyuncular yer alıyor.
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FİLMİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
1999 yapımı olan Yeşil Yol filmi, dram kategorisinde bulunan bir filmdir. Senarist ve yönetmeni ise Frank Darabont'tur. Bu filmin Stephen King'e ait olan aynı romanından esinlendiğini belirtmek mümkündür. Yeşil Yol; En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü, En İyi Film Akademi Ödülü, En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler kısaca; David Morse, Michael ClarkeTom Hanks, Bonnie Hunt ve James Cromwell şeklindedir.
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YEŞİL YOL KONUSU NEDİR?
Yeşil Yol konusunun dram dolu olduğunu belirtmek çok önemlidir. John Coffey, iri yarı bir adamdır ve iki küçük kızı öldürmek suçu yüzünden idama mahkum edilmiştir. Dışarıdan ürküten bir görünüme sahip olan Coffey'in iç dünyası oldukça ince ve karmaşıktır. Doğaüstü güçleri bulunan Coffey ile hapishanenin infaz odasının gardiyanı olan Paul Edgecomb'un arasında bu olay ile alakalı olarak bir diyalog geçer. Baş gardiyanın hastalığının var olduğunu fark eden Coffey, doğaüstü güçleri ile bu durumu iyileştirir.
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Coffey, bu gücü ile kendi içerisine çektiği rahatsızlıkları ağzından bırakıp hayatını sürdürebilmektedir. Coffey'in doğaüstü güçlerinin olduğunun farkına varan Edgecomb'un, Coffey'e olan fikirleri tam anlamıyla değişir. Coffey, doğaüstü güçleri sayesinde mucizeler yaratır ve Edgecomb'un yaşaması gerektiğine karar verir. Coffey'in bu gücünün daha sonradan ortaya çıktığına şahit olan diğer gardiyanlar, asıl cinayetin kimi işlediğini de görür. Ancak buna rağmen John Coffey, idam olmaktan kaçamaz.
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NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekimlerin yapılacağı mekân olarak, şimdilerde artık kullanılmayan Tennessee Eyalet Hapishanesinde karar kılınmıştır. İnfazların yapıldığı elektrikli sandalyenin tasarımı yapılırken New York'taki Sing Sing Hapishanesindeki gerçeğinden yararlanmıştır.