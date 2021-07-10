Yeşil Yol filmi ne zaman çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Yeşil Yol oyuncu kadrosu ve çekim tarihi hakkında bilgiler

YEŞİL YOL KONUSU NEDİR? Yeşil Yol konusunun dram dolu olduğunu belirtmek çok önemlidir. John Coffey, iri yarı bir adamdır ve iki küçük kızı öldürmek suçu yüzünden idama mahkum edilmiştir. Dışarıdan ürküten bir görünüme sahip olan Coffey'in iç dünyası oldukça ince ve karmaşıktır. Doğaüstü güçleri bulunan Coffey ile hapishanenin infaz odasının gardiyanı olan Paul Edgecomb'un arasında bu olay ile alakalı olarak bir diyalog geçer. Baş gardiyanın hastalığının var olduğunu fark eden Coffey, doğaüstü güçleri ile bu durumu iyileştirir.