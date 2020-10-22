Yeşil çay ne zaman içilmeli? Yeşil çay içerken bunlara dikkat!

Uzmanlar, günde birkaç fincan yeşil çay içmenin; virüslere karşı direnci arttırdığını, kanseri önlediğini, kolesterol, kan şekeri ve tansiyonun dengelenmesinde çok yardımcı olduğunu ve yaşlanma hızını azalttığını söylüyor. Vatandaşlar da yeşil çayı günün hangi zaman diliminde tüketmeleri gerektiğini araştırıyor. İşte, 'Yeşil çay ne zaman içilmeli?' sorusunun yanıtı...