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Hürriyet
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Sağlık
Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 13:33 | 

Yeşil çay ne zaman içilmeli? Yeşil çay içerken bunlara dikkat!

Japon ve Uzak Doğu kültüründe sağlığa yararları ve sadeliği ile yıllar içinde büyük önem kazanmış yeşil çayın ne zaman içilmesi gerektiği özellikle kilo vermek isteyen vatandaşlarca araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, yeşil çay ne zaman içilmeli?

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Uzmanlar, günde birkaç fincan yeşil çay içmenin; virüslere karşı direnci arttırdığını, kanseri önlediğini, kolesterol, kan şekeri ve tansiyonun dengelenmesinde çok yardımcı olduğunu ve yaşlanma hızını azalttığını söylüyor. Vatandaşlar da yeşil çayı günün hangi zaman diliminde tüketmeleri gerektiğini araştırıyor. İşte, 'Yeşil çay ne zaman içilmeli?' sorusunun yanıtı...

2YEŞİL ÇAY NE ZAMAN İÇİLMELİ
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YEŞİL ÇAY NE ZAMAN İÇİLMELİ?

İçerdiği kafein nedeniyle insan vücudunda uyarıcı bir etki yaratan yeşil çay, akşam saatlerinde tüketildiğinde uykunuzu kaçırabilir.

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Yeşil çayı gün içinde kahvaltıda, çalışma aralarında ve çay molalarında tüketebilirsiniz.

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Uzmanlar, günde 4 bardaktan fazla yeşil çay içmemeye özen gösterilmesi konusunda uyarıyor.

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Öte yandan hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da çeşitli tansiyon problemleri yaşıyorsanız da yeşil çay tüketmeden önce ilgili doktorunuza danışmalısınız.

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