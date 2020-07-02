Japon ve Uzak Doğu kültüründe sağlığa yararları ve sadeliği ile yıllar içinde büyük önem kazanmış yeşil çayın ne zaman içilmesi gerektiği özellikle kilo vermek isteyen vatandaşlarca araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 'Yeşil çay ne zaman içilmeli?' sorusunun yanıtı...