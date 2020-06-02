Yerli üretim araçlar hangileri? Yerli otomobil markaları 2020
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalar, taşıt kredisi paketleri dolayısıyla merakla araştırılmaya başlandı. Sıfır araç satın alımlarında 0,49 oranlı kredi desteği sağlayana kamu bankaları, firmaların anlaşmalarına göre bu oranı 0,69'a kadar çıkarabiliyor. 6 ay ödemesiz dönem dolayısıyla avantaj sağlayan bu kredi imkanı, sadece yerli otomobil markaları ve araçları için geçerli olacak. Peki, 2020 Haziran ayı itibariyle Türkiye'de üretim yapan yerli üretim araçlar ve markalar hangileri? İşte, o bilgiler
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1
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Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalar için 0,49-0,69 arasında faiz imkanı tanıyan kamu bankaları, motosiklet de dahil olmak üzere sıfır kilometre araç alımı için teşvik sağlıyor. Bireysel ve kurumsal alımlar için farklı faiz oranlarını uygulayacak olan taşıt kredisi kapsamında en önemli unsur yerli üretim yapan anlaşmalı firmalar olacak. Peki, yerli üretim yapan anlaşmalı firmalar hangileri? İşte, merak edilen o bilgiler
2
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Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalar bu dönem henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz kampanya döneminde birçok firmayı kapsamıştı. Geçtiğimiz dönem kampanyaya katılan firmalar şu şekildeydi;
Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes, GAZ
3
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Katılan firmaların tüm araçları kampanya kapsamında yer almadı. Yalnızca Türkiye'de üretimi yapılan araçlar kampanya kapsamında değerlendirildi.
4
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Bu dönem de kampanyanın aynı şekilde değerlendirileceği düşünülüyor.