Yerli üretim araçlar hangileri? Yerli otomobil markaları 2020

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalar için 0,49-0,69 arasında faiz imkanı tanıyan kamu bankaları, motosiklet de dahil olmak üzere sıfır kilometre araç alımı için teşvik sağlıyor. Bireysel ve kurumsal alımlar için farklı faiz oranlarını uygulayacak olan taşıt kredisi kapsamında en önemli unsur yerli üretim yapan anlaşmalı firmalar olacak. Peki, yerli üretim yapan anlaşmalı firmalar hangileri? İşte, merak edilen o bilgiler