Yerli otomobilin fiyatları için resmi açıklama geldi! İşte, TOGG'dan yerli otomobil fiyatları açıklaması

FABRİKADAN SATIŞ MÜMKÜN Dünyada sektörünün önde gelen markalarının yaptığı gibi bayi ağı kurmadan satışı markanın kendisi yapması mümkün. TOGG’un Gemlik tesisleri içerisinde kuracağı ‘Müşteri deneyim merkezi’ ve ‘Bir fabrikadan fazlası olacak’ söylemleri de bu fikri kuvvetlendiren unsurlar olarak göze çarpıyor. Bu konuda yenilikler getireceği kesin. Dünya’da Tesla başta olmak üzere, Apple ve Alman bisiklet üreticisi Canyon gibi aracıyı ortadan kaldırarak müşterisi ile direkt olarak kendisi buluşan benzer örnekler var. Tesla kendi ağını kurarak, dünya çapında ‘Tesla Store’ adını verdiği alanlarda ürün ve teknolojilerini müşterileri ile buluşturmasına karşın siparişleri online olarak alıp teslimatları sonrasında yapıyor. Teknoloji şirketi Apple da benzer şekilde kendi satış noktalarında ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor. Canyon markası ise Almanya’daki fabrikasında ürettiği bisikletleri dünya çapına teslim ediyor, klasik bir bayi ağı kullanmıyor. Buna ek olarak, fabrikada yer alan deneyim merkezinde deneyimletip, oradan teslim etme imkanı da sunuyor. Bununla birlikte tesiste bünyesindeki, profesyonel takımların kullandığı bisikletlerin yer aldığı müzesini de gezme imkanı da sunuyor.