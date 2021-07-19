Yerli otomobil TOGG'tan ilk fotoğraflar geldi... TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?

TOGG FİYATI BELLİ OLDU MU? Fabrika temelleri atılan ve bir süre sonra üretim planlamasına başlayacak olan TOGG yerli otomobil fiyatları için gözler, yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Bazı mecralarda yerli otomobilin baz versiyonunun 25 bin dolardan satışa çıkacağı iddiaları üzerine açıklama yapma gereği duyan TOGG, konuya açıklık getirmiş oldu. İşte, TOGG tarafından yapılan yerli otomobil fiyatları açıklaması



TOGG YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI



TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;



"Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.



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