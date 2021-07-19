Yerli otomobil TOGG'tan ilk fotoğraflar geldi... TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?
Yerli otomobil TOGG'tan ilk fotoğraflar geldi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) resmi Twitter sayfasından, tamamı yerli olma özelliği taşıyan ve Gebze'de montajı gerçekleştirilen ilk gövdenin fotoğrafları paylaşıldı. Yerli otomobil TOGG'un görüntüleri sosyal medyaya da konu olurken özellikleri ve fiyatları da bir kez daha merak edilmeye başlandı. Peki, yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?
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TOGG'un resmi Twitter sayfası "Türkiye'nin Otomobili"nde (@TOGG2022) yayımlanan paylaşımda, "Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz. Bizi izlemeye devam edin" ifadeleri ile fotoğraflar yer aldı.
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TOGG tarafından daha önce yapılan açıklamada, Gemlik tesisindeki inşaat faaliyetlerinin tüm hızıyla ve plana göre sürdüğü belirtilerek, tesisin gelecek yılın sonuna doğru bitirilmesinin hedeflendiği duyurulmuştu. İlk seri otomobilin 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesinin hedeflendiği, başlangıçta yüzde 51 olacak yerlilik oranının 2025'te yüzde 68'e çıkacağı bildirilmişti.
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TOGG, 2030'a kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üreteceğini açıklamıştı
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TOGG FİYATI BELLİ OLDU MU?
Fabrika temelleri atılan ve bir süre sonra üretim planlamasına başlayacak olan TOGG yerli otomobil fiyatları için gözler, yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Bazı mecralarda yerli otomobilin baz versiyonunun 25 bin dolardan satışa çıkacağı iddiaları üzerine açıklama yapma gereği duyan TOGG, konuya açıklık getirmiş oldu. İşte, TOGG tarafından yapılan yerli otomobil fiyatları açıklaması
TOGG YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI
TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;
"Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.