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Haber Giriş: 07 Aralık 2021 - 09:44 | 

Yerli Malı Haftası ne zaman? İşte okullarda 2021 Yerli Malı Haftası tarihi

Aralık ayının başlaması ile Yerli Malı Haftası hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Yerli Malı Haftası 1946 yılından bu yana kutlanıyor. Okullarda öğrencilere yerli ürünlerin tüketiminin önemi öğretilirken, tutumlu ve tasarruflu olma bilinci aşılanıyor. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman?

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Her yıl gerçekleştirilen "Yerli Malı Haftası", bu yıl da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında kutlanacak. Bu hafta boyunca tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilecek. Aralık ayının başlaması ile, söz konusu haftanın tarihi merak ediliyor. İşte, "Yerli Malı Haftası ne zaman?" sorusunun yanıtı...
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Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası'nda çeşitli etkinlikler yapılıyor.
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Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli artmasıdır. Çocuklar parasını, malını, eşyalarını ve sağlığını gerektirdiği gibi koruyarak dikkatli kullanmayı öğreniyor. Öğrencilere bilinçli tüketicilik konuları öğretiliyor.
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