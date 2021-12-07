Yerli Malı Haftası ne zaman? İşte okullarda 2021 Yerli Malı Haftası tarihi
Aralık ayının başlaması ile Yerli Malı Haftası hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Yerli Malı Haftası 1946 yılından bu yana kutlanıyor. Okullarda öğrencilere yerli ürünlerin tüketiminin önemi öğretilirken, tutumlu ve tasarruflu olma bilinci aşılanıyor. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman?
Her yıl gerçekleştirilen "Yerli Malı Haftası", bu yıl da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında kutlanacak. Bu hafta boyunca tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilecek. Aralık ayının başlaması ile, söz konusu haftanın tarihi merak ediliyor. İşte, "Yerli Malı Haftası ne zaman?" sorusunun yanıtı...