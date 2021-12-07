Yerli Malı Haftası ne zaman? İşte okullarda 2021 Yerli Malı Haftası tarihi

Her yıl gerçekleştirilen "Yerli Malı Haftası", bu yıl da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında kutlanacak. Bu hafta boyunca tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilecek. Aralık ayının başlaması ile, söz konusu haftanın tarihi merak ediliyor. İşte, "Yerli Malı Haftası ne zaman?" sorusunun yanıtı...