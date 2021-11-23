Yerli Malı Haftası ne zaman? İşte 2021 etkinlik tarihi
Her yıl gerçekleştirilen "Yerli Malı Haftası", bu yıl da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında kutlanacak. Bu hafta boyunca tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilecek. Aralık ayına kısa bir süre kala, söz konusu haftanın tarihi merak ediliyor. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman?
Yerli Malı Haftası 1946 yılından bu yana kutlanıyor. Okullarda öğrencilere yerli ürünlerin tüketiminin önemi öğretilirken, tutumlu ve tasarruflu olma bilinci aşılanıyor. İşte, "Yerli Malı Haftası ne zaman?" sorusunun yanıtı...