Turkovac aşısı ne anlama geliyor? Yerli aşının ismi Turkovac aşısının yan etkisi var mı? İşte son durum

TURKOVAC aşısının İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğu kaydedildi TURKOVAC ile diğer aşıları karşılaştıran TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli,



"Sinovac ile TURKOVAC aşışı, aşı platformu olarak aynı platforma üretilen aşılar. Bunlar inaktif aşılar. Bunların verileri daha sonra bilimsel olarak karşılaştırılacaktır. Avantajları, dezavantajları ortaya çıkarılacaktır. BioNTech aşısı mRNA tabanlı bir aşı. İlk defa dünyada uygulanan bir aşı. İlk veriler yan etki noktasında problemsiz gözüküyor. Bu yeni jenerasyon aşıların uzun vadedeki etkileri ortaya çıkacaktır ama şu ana kadar bütün aşılarda kısmi olarak çok az yan etkiler olup, oldukça etkili. Pandeminin kontrolünde de oldukça etkili gibi gözüküyor. Hem inaktif aşılar hem de yeni jenerasyon Kovid-19 aşıları." değerlendirmesinde bulundu.



