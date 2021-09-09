Turkovac aşısı ne anlama geliyor? Yerli aşının ismi Turkovac aşısının yan etkisi var mı? İşte son durum
Turkovac aşısı ile ilgili çalışmalar bilim insanları tarafından devam ediyor. Uzun süredir devam eden test çalışmaları sürerken, Turkovac yerli aşının yan etkilerinin olup olmadığı merak konusu oldu. TURCOVAC adı verilen yerli aşının ismi, Türk olduğunu belirtmek için TURCO kelimesi ile İngilizce’de aşı anlamına gelen “Vaccine” kelimesinin birleşmesinden oluşuyor. Vac kelimesi İngilizce'den gelmektedir. Vaccine kelimesinin kısaltılmış hali olarak bilinen Vac kelimesinin Türkçe anlamı ise 'aşı' olarak biliniyor. Peki, Turkovac aşısı ne anlama geliyor? Yerli aşının ismi Turkovac aşısının yan etkisi var mı? İşte, o konularla ilgili ayrıntılar.
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Yerli inaktif COVID-19 aşısı TURKOVAC'ın klinik çalışmaları devam ediyor. 46 gönüllüye uygulanan aşılarda herhangi bir yan etki görülmedi. Seri üretime kış gelmeden başlanması planlanıyor. İşte yerli aşı Turkovac ile ilgili bilinenler...
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Yerli inaktif COVID-19 aşısı TURKOVAC'ın klinik çalışmaları devam ediyor. 46 gönüllüye uygulanan aşılarda herhangi bir yan etki görülmedi. Seri üretime kış gelmeden başlanması planlanıyor.
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650 kişinin gönüllü olarak başvurduğu yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC, faz-3 çalışmaları kapsamında Kayseri'de şimdiye kadar 46 kişiye uygulandı ve herhangi bir yan etki görülmedi.
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TURKOVAC aşısının İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğu kaydedildi
TURKOVAC ile diğer aşıları karşılaştıran TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli,
"Sinovac ile TURKOVAC aşışı, aşı platformu olarak aynı platforma üretilen aşılar. Bunlar inaktif aşılar. Bunların verileri daha sonra bilimsel olarak karşılaştırılacaktır. Avantajları, dezavantajları ortaya çıkarılacaktır. BioNTech aşısı mRNA tabanlı bir aşı. İlk defa dünyada uygulanan bir aşı. İlk veriler yan etki noktasında problemsiz gözüküyor. Bu yeni jenerasyon aşıların uzun vadedeki etkileri ortaya çıkacaktır ama şu ana kadar bütün aşılarda kısmi olarak çok az yan etkiler olup, oldukça etkili. Pandeminin kontrolünde de oldukça etkili gibi gözüküyor. Hem inaktif aşılar hem de yeni jenerasyon Kovid-19 aşıları." değerlendirmesinde bulundu.