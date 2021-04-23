Gündem Haber Giriş: 23 Nisan 2021 - 13:39 | 23 Nisan 2021 - 13:40

Yerli aşı ne zaman çıkacak? Faz-3 çalışmasında kritik gelişme

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının 11 Mart 2020'de tespit edilmesinin ardından, salgınla mücadelenin en etkili yolu olarak görülen aşının yerli olarak üretilmesi için çalışmalara hızla başlandı. Bu kapsamda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle devam eden 18 yerli aşı çalışması bulunuyor. Peki, yerli aşı ne zaman çıkacak?