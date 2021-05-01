Yerli aşı ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı üretim tarihini duyurdu

Yerli aşının ne zaman üretileceği tüm Türkiye tarafından bekleniyor. Dünyada koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları hızla devam ederken, Bakan Varank yerli aşıda Ankara'da insan denemelerinin başladığını duyurdu. Yerli aşı ne zaman üretilecek sorusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı açıklamada "Bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum Eylül - Ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.