Yerli aşı ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı üretim tarihini duyurdu
Yerli aşı üretim tarihi için açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Aşı tedariği dünyada devam ederken, Türkiye'de de yerli aşılar arasında insan deneylerine başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşının üretim tarihini duyurarak, "Yerli aşıyla da şu an üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler." dedi. Diğer yandan konu hakkında geçtiğimiz günlerde açıklamalar yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sonbaharda VLP aşının hazırlanabileceğini belirtti. Peki, yerli aşı ne zaman çıkacak? İşte, yerli aşı ile ilgili yapılan açıklamalardan öne çıkanlar.
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Yerli aşının ne zaman üretileceği tüm Türkiye tarafından bekleniyor. Dünyada koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları hızla devam ederken, Bakan Varank yerli aşıda Ankara'da insan denemelerinin başladığını duyurdu. Yerli aşı ne zaman üretilecek sorusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı açıklamada "Bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum Eylül - Ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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YERLİ AŞI NE ZAMAN ÜRETİLECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedariğine ilişkin "Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Elimizde yeterince aşımız var. Yeterli derecede var. Rusya'dan şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek" dedi.
Yerli aşı konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
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Yani bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum, eylül-ekim gibi onların üretime geçeceğine inanıyorum. Üniversitelerimizin Erciyes gibi, aynı şekilde Ankara'daki üniversitelerimiz onların çalışmaları var ve büyük ihtimalle eylül-ekim gibi oralardan da inşallah aşılarımız üretime geçmiş olacak.
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BAKAN VARANK AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank merak edilen soruları yanıtladı. Yerli aşıya ilişkin konuşan Varank, şu ifadelerde bulundu;
Eğer VLP aşımız başarılı olursa; faz1 bitmek üzere, faz2 ve faz3 biterse... İnsan sağlığından bahsediyoruz. Bu aşıların her şeyinin başarılı şekilde bitmesi gerekiyor. Sonbaharda biz VLP aşımızı elimize alabiliriz diye düşünüyoruz.
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Şu çağrıyı da yapmış olalım. Bu illetle mücadele etmenin yolu aşılanmak. Eğer aşıya erişiminiz varsa, bakanlığın ilan ettiği listelerdeyseniz lütfen aşınızı yaptırın.
Ama bugün geldiğimiz noktada, bu salgın çok kolay geçip gitmeyecek. Üçüncü doz aşılardan bahsediliyor.