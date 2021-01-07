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Ali AKSOYER-Adem VAROL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 07 Ocak 2021 - 14:00 | 

Yerli aşı için ithal edilen malzemeleri çalan çete yakalandı

ALMANYA'dan ithal edilen ve özel bir firmanın Kovid-19 aşısı geliştirmek için kullandığı 1,5 milyon lira değerinde malzemeyi çalan çete polis tarafından yakalandı. İkitelli'de bir depoya baskın yapan polis çalınan malzemeyi ele geçirdi. Yerli aşı geliştirmek için çok önemli olduğu öğrenilen çalınıp bulunan malzemeler "Acil" olarak Adıyaman'da bulunan aşı geliştirilen firmaya ulaştırıldı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Depoya yapılan baskın ve şüpheliren TIR'la kaçış anları kameralara yansıdı.

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