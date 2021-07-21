Yerli aşı için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Turkovac yerli aşı ne zaman çıkacak?

DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMIŞTI Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Turkovac bizim önemli bir sınavımız olacak. Hedefimiz eylül-ekim gibi netice almak. Bazı üniversitelerimizin bu konuda çalışmaları var. TÜBİTAK'ın bu işi takibi söz konusu. Kararlıyız ve eylül-ekim gibi buradan bir netice alalım istiyoruz