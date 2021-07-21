Yerli aşı için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Turkovac yerli aşı ne zaman çıkacak?
Yerli aşı TURKOVAC'ın üretim tarihi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama geldi. Faz-3 aşamasındaki yerli Kovid-19 aşısında gönüllülerin aşılaması devam ederken kullanım için geri sayım başladı. Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen inaktif aşı "TURKOVAC"ın kullanımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi. Peki, Turkovac yerli aşı ne zaman çıkacak? İşte, yerli aşı üretim tarihi hakkında yapılan açıklamalar.
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Yerli aşı ne zaman çıkacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Yerli koronavirüs(Kovid-19) aşısı "TURKOVAC"ın Ankara Şehir Hastanesi'nde devam eden Faz 3 çalışmalarında sona yaklaşıldı. Her geçen gün Türkiye'de aşılama sayısı hızla artarken Cumhurbaşkanı Erdoğan aşının üretileceği tarihe yönelik son durumu paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli aşımızı yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale getirmeyi umuyoruz." dedi.
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YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısı ile mesaj yayımladı. Erdoğan, 'Aşılamada dünyada ortalamasına göre gayet iyi bir seviyedeyiz. Aşı tedariki konusunda da sıkıntımız bulunmuyor. Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum.' dedi.
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Aşıyla ilgili tarih veren Erdoğan," Yerli aşımızı yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale getirmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.
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DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Turkovac bizim önemli bir sınavımız olacak. Hedefimiz eylül-ekim gibi netice almak. Bazı üniversitelerimizin bu konuda çalışmaları var. TÜBİTAK'ın bu işi takibi söz konusu. Kararlıyız ve eylül-ekim gibi buradan bir netice alalım istiyoruz
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Hocalarımızın bu konudaki iddiaları siyasetçi olarak bizi de ümitlendiriyor. Bize düşen neyse hepsini yapmaya kararlıyız. Bütün laboratuvar çalışmaları devam ediyor. Deneyler yoğun şekilde devam ediyor." demişti.