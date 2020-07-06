Yerleşme kanaması ne zaman olur ve kaç gün sürer? Yerleşme kanaması hakkında uzman bilgileri!

KANAMA DİKKATE ALINMALI VE MUTLAKA DOKTORA BAŞVURULMALI Kanamanın miktarı (hafif leke şeklinde veya yoğun ve pıhtılı), eşlik eden kasık, karın ve bel ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma gibi sistemik belirtiler, hastanın tıbbi öyküsü (yardımcı üreme teknikleri sonucu elde edilmiş bir gebelik olması, tekrarlayan düşükleri olması ya da daha önce geçirilmiş jinekolojik cerrahiler) doktorunuzu tanı konusunda yönlendirecektir.



Vajinal muayene bulguları (gebeliğe ait materyallerin rahim ağzında görülmesi, vajinada kanamalı lezyon yada yırtıkların tespiti, vajinal enfeksiyon, polip ya da siğiller) oldukça önemlidir. Doktorunuz ultrasonografi ile gebelik kesesini şekil ve büyüklük açısından, bebeğinizin kalp atışlarını, gebelik kesenizin yerleştiği yeri (rahim içi ya da dışı) detaylı biçimde değerlendirecektir.



Gerekli durumlarda diğer bazı tetkikler (tam kan sayımı ve gebelik testi olarak bilinen beta hCG) de yapılabilir. Bazen düşük tehdidi, yerleşme kanaması ve dış gebeliği birbirinden ayırt etmek için muayene, ultrasonografi ve tetkiklerin belirli aralıklarla tekrarlanması da gerekebilir. Bu durumda doktorunuz size özel bir karar verip en uygun tedaviyi planlayacaktır.