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Haber Giriş: 15 Haziran 2021 - 16:03 | 

Yerinde aşı uygulaması nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerinde aşı uygulamasının başladığını duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Fahrettin Koca, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı. Peki, yerinde aşı uygulaması nedir?

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Sağlık Bakanı Koca, organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlanacağını bildirdi. Buna göre yerinde aşı uygulamasıyla organize sanayi bölgelerinde mobil ekipler tarafından vatandaşlar aşılanacak.

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Twitter'dan açıklama yapan Fahrettin Koca, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

3AŞILAMADA SON DURUM

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "An itibarıyla 35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı." ifadesini kullandı.

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