Yeri gelir yılana da sarılırız

Düşes Kate önce yemek yaptı, sonra bir alpaka besledi, en sonunda da beyaz bir yılanı kollarına aldı.
AFP, AP, REUTERS
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Prens Harry ve Meghan Markle'ın görevlerini bırakıp Kanada'ya yerleşmesinden sonra Prens William ve eşi Kate Middleton İngiliz kraliyet ailesinin en çok çalışan üyeleri haline geldi. Üç çocuk sahibi çift kelimenin tam anlamıyla görevden göreve koşuyor. Bazen birlikte bazen de yalnız başlarına. Bugün de sıra Cambridge Düşesi Kate Middleton'daydı.
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38 yaşındaki Middleton, İskoçya ve Kuzey İrlanda'yı kapsayan bir geziye çıktı. İskoçya'nın Aberdeen kentinde bir kafeyi ziyaret eden Middleton, burada önlüğünü takıp mutfağa girdi. Görevliye soğuk yiyecekler hazırlamakta yardım eden Middleton, bir yanda da hem kafe görevlileriyle hem de gazetecilerle eğlenceli bir sohbete daldı.İskoçya'da bulunduğu zamanlarda Strathearn Kontesi olarak bilinen Kate Middleton'ın kimi zaman kahkahalarını tutamadığı da görüldü. Bu arada kafe çalışanları da Middleton'ın bol bol fotoğrafını çekti. Düşes'in neşeli tavırları etraftakileri de neşelendirdi.
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Middleton daha sonra da Kuzey İrlanda'da bir çiftliği ziyaret etti. Düşes burada çocuklarla buluştu ve onlarla sohbet etti. Bir alpakayı da uzun uzun seven Düşes daha sonra kendisine verilen biberonla ona süt içirdi. Bu sırada kendisine bir küçük çocuk yardımcı oldu.
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Kate Middleton çiftlik ziyaretinde kendisine getirilen beyaz bir yılanı da hiç tereddüt etmeden kollarına aldı. "Aman Tanrım!" diyerek yılanı iki eliyle tutan Düşes yanındaki küçük çocuğa dönüp "Bu harika" diye konuştu. Kate Middleton'ın bir yılanı ilk kez tutmasına rağmen rahat davranması da dikkatlerden kaçmadı.