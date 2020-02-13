Yeri gelir yılana da sarılırız

38 yaşındaki Middleton, İskoçya ve Kuzey İrlanda'yı kapsayan bir geziye çıktı. İskoçya'nın Aberdeen kentinde bir kafeyi ziyaret eden Middleton, burada önlüğünü takıp mutfağa girdi. Görevliye soğuk yiyecekler hazırlamakta yardım eden Middleton, bir yanda da hem kafe görevlileriyle hem de gazetecilerle eğlenceli bir sohbete daldı.İskoçya'da bulunduğu zamanlarda Strathearn Kontesi olarak bilinen Kate Middleton'ın kimi zaman kahkahalarını tutamadığı da görüldü. Bu arada kafe çalışanları da Middleton'ın bol bol fotoğrafını çekti. Düşes'in neşeli tavırları etraftakileri de neşelendirdi.