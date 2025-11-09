Yerden yere vuruldular ama vazgeçmediler… Model anne kızdan yeni pozlar

Eski Victoria’s Secret modeli, Alman yıldız Heidi Klum artık 52 yaşında ve özel defileler dışında podyuma çıkmıyor. Ancak 21 yaşındaki kızı Leni çoktan onun yerini aldı ve boşluğunu doldurdu. 21 yaşındaki genç kadın da annesi gibi modellik mesleğini seçmişti ve 17 yaşından beri o da çalışmaya ve sektörde isim yapmaya başladı. Anne kız son birkaç senedir ünlü bir markanın reklam yüzü oldular ve çekimlerini de bir arada yapıyorlar. Ancak bu durum ikilinin hayranlarından bile tepki topluyor. İkili geçmiş senelerde de iç çamaşırı modelliği yapmış ve fotoğrafçılara birlikte poz vererek anne kız olarak markanın reklam yüzü haline gelmişlerdi. Heidi Klum’un sektöre küçük yaşta giren kızının iç çamaşırı modeli olmasına izin vermesi bir yana onunla birlikte çalışması da büyük eleştirilere yol açtı. Ancak Heidi ve Leni Klum aynı marka için reklam çekmeye ve iç çamaşırlarıyla poz vermeye devam ediyor. Bu kez biraz daha ölçülü pozlar verip markanın pijama takımlarını tanıtsalar da Heidi Klum ve Leni Klum’a yönelik tepkiler bitmek bilmedi. Anne kız 2023’te ilk kez birlikte modellik yapmıştı. O günlerde de aynı tepkileri alan Heidi ve Leni Klum bunları önemsememiş ve profesyonel bir iş yaptıklarını ve bunun normal olduğu söylemişti. Heidi Klum kızıyla çalışmaktan bahsederken onunla gurur duyduğunu da her fırsatta dile getiriyor. Leni Klum Heidi Klum’un ünlü iş insanı Flavio Briatore’yle yaşadığı ilişkiden doğan en büyük çocuğu. Leni annesinin daha sonra evlendiği ünlü şarkıcı Seal tarafından büyütüldü ve onu babası bildi. Seal, Leni Klum’u kendi nüfusuna geçirdi. Heidi Klum’un Seal’la olan evliliğinden artık boyunu aşmış iki oğlu ve bir kızı daha var.