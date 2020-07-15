MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri" Yer yarılsa da içine girsem" Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a attığı şiddet içerikli mesajlar ortaya çıktı!
GeriMagazin " Yer yarılsa da içine girsem" Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a attığı şiddet içerikli mesajlar ortaya çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 12:26,

" Yer yarılsa da içine girsem" Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a attığı şiddet içerikli mesajlar ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Ozan Güven ile darp ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz'un şiddet ve küfür içerikli WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ozan Güven'in, feci şekilde darp ettiği Deniz Bulutsuz ile daha önce yaşadıkları bir kavga sonrası sevgilisine sarf ettiği şiddet içeren sözler, dava dosyasına delil olarak sunuldu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1DAVA DOSYASINA GİRDİ
Abone Olgoogle-news

DAVA DOSYASINA GİRDİ

İkili arasında yargılama devam ederken, Bulutsuz'un dava dosyasına Ozan Güven'in kendisini daha önce de şiddet içeren sözler sarf ettiğini gösteren WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunduğu ortaya çıktı.

2ÖZÜR DİLEMİŞ
Abone Olgoogle-news

ÖZÜR DİLEMİŞ

Günaydın'ın haberine göre belgelerde ikilinin eski tarihli WhatsApp yazışmalarında Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a sarf etmiş olduğu sinkaflı sözler nedeniyle defalarca kez özür dilediği, yaptıklarından pişman olduğunu dile getirip Bulutsuz'un kendisine bir şans daha vermesini istediği görülüyor.

3
Abone Olgoogle-news

İşte o mesajlar:
'Kendimi bağırmadan ifade edemediğim için çok üzgünüm... Kendimi hiç affetmeyeceğim'

4YER YARILSA DA İÇİNE GİRSEM
Abone Olgoogle-news

YER YARILSA DA İÇİNE GİRSEM

'Ne açıklaması olan ne de affedilecek ne de unutulacak bir şey yaptım. Kokusunda huzur bulduğum kadına bunu yaptığım için utanıyorum'
'Her gece kahrolarak yatıyorum her sabah da öyle uyanıyorum. Yer yarılsa da içine girsem'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi