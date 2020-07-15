" Yer yarılsa da içine girsem" Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a attığı şiddet içerikli mesajlar ortaya çıktı!

YER YARILSA DA İÇİNE GİRSEM 'Ne açıklaması olan ne de affedilecek ne de unutulacak bir şey yaptım. Kokusunda huzur bulduğum kadına bunu yaptığım için utanıyorum'

'Her gece kahrolarak yatıyorum her sabah da öyle uyanıyorum. Yer yarılsa da içine girsem'