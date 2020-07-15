" Yer yarılsa da içine girsem" Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a attığı şiddet içerikli mesajlar ortaya çıktı!
Ünlü oyuncu Ozan Güven ile darp ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz'un şiddet ve küfür içerikli WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ozan Güven'in, feci şekilde darp ettiği Deniz Bulutsuz ile daha önce yaşadıkları bir kavga sonrası sevgilisine sarf ettiği şiddet içeren sözler, dava dosyasına delil olarak sunuldu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
DAVA DOSYASINA GİRDİ
İkili arasında yargılama devam ederken, Bulutsuz'un dava dosyasına Ozan Güven'in kendisini daha önce de şiddet içeren sözler sarf ettiğini gösteren WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunduğu ortaya çıktı.
2
Abone Ol
ÖZÜR DİLEMİŞ
Günaydın'ın haberine göre belgelerde ikilinin eski tarihli WhatsApp yazışmalarında Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a sarf etmiş olduğu sinkaflı sözler nedeniyle defalarca kez özür dilediği, yaptıklarından pişman olduğunu dile getirip Bulutsuz'un kendisine bir şans daha vermesini istediği görülüyor.
3
Abone Ol
İşte o mesajlar: 'Kendimi bağırmadan ifade edemediğim için çok üzgünüm... Kendimi hiç affetmeyeceğim'
4
Abone Ol
YER YARILSA DA İÇİNE GİRSEM
'Ne açıklaması olan ne de affedilecek ne de unutulacak bir şey yaptım. Kokusunda huzur bulduğum kadına bunu yaptığım için utanıyorum' 'Her gece kahrolarak yatıyorum her sabah da öyle uyanıyorum. Yer yarılsa da içine girsem'