Yer: Sultangazi! Pazarlarda sosyal mesafe unutuldu

Pazarcı Hatice Baltacı, "Pazarlar açıldığı için çok mutluyuz. Pandemi bir an önce bitsin ve pazarlarımız eski düzenine dönsün istiyoruz. Pandemi bizleri çok etkiliyor işlerimizi yapamıyoruz. Uzun süredir evdeydik bugün pazara çıktım" dedi. Pazarcı Mehmet İl ise, "Pazarların açılması bizim için çok iyi oldu. Keşke daha önce açılsaydı. Şu an fiyatlarda biraz artış var. Ama inşallah zamanla daha uygun hale gelecek." diye konuştu.