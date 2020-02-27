Yer sofrasını severim! Ünlülerin ev halleri!

Yerli ya da yabancı ünlülerin ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmadığını sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz!
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Berdan Mardini, ailesiyle yediği akşam yemeğinin fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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Berdan Mardini fotoğrafın altına "Uzun zaman oldu beraber yemek yemedik, sağ olsun kıymetli eşim yine yapmış yapacağını, yerde yemek yemeyi sevdiğimi bildiği için de yere sofra kurmuş" notunu düştü.
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Televizyonda, podyumda veya sahnede gördüğümüz ünlü isimler yeri geldiğinde ellerine eldivenlerini takıp toz bezini alıp temizliğe başlıyor. Ya da 73 yaşındaki Ajda Pekkan gibi mutfağa girip yemek yapıyorlar. İşte ünlülerin ev halleri...Kaynak Fotoğraflar: İnstagram
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Geçtiğimiz kasım ayında anne olan Tülin Şahin, evde temizlik yaparken çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.
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Yerleri paspaslayan Şahin, fotoğrafların altına "Temizlik böyle yapılır... Çok severim temizlik yapmayı ve iddialıyım da hiç mütevazı olamayacağım " notunu düştü.
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AJDA PEKKAN
73 yaşındaki sanatçı Ajda Pekkan, Instagram hesabından yemek yaparken çekilen fotoğrafını paylaştı. Pekkan fotoğrafı paylaşırken "Yemek de yaparım kariyer de. Ajda'nın Mutfağı" notunu düştü.
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NESLİHAN ATAGÜL
2016 yılı temmuz ayında Kadir Doğulu ile evlenen Kara Sevda'nın Nihan'ı Neslihan Atagül'ün takipçilerine 'günaydın' mesajı veriyor. Atagül omlet pişiririyor.
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DERYA ŞENSOY
Tatil için Bodrum'a giden ve arkadaşlarının kendisini eve kapadığı söyleyen Derya Şensoy Instagram hesabından bu kareyi paylaştı. Şensoy bu karenin altına "Tatildeyim yanlış anlama. annneeeee beni çalıştırıyolar burda" notunu düştü.
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EDA TAŞPINAR
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın mutfakta çekilmiş bir karesini sosyal medyadan paylaştı. Daha önce spor yaparken paylaştığı fotoğraflara alışkın olduğumuz Eda Taşpınar, bu kez mutfağa girdi. Fotoğraf çekimi için gittiği Yunanistan'dan paylaşım yapan Taşpınar altına ise "yemek pişirme" notunu düştü.
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CEYDA DÜVENCİ & BÜLENT ŞAKRAK
Kışlık konserve hazırlığı içinde olan Ceyda Düvenci, bu anları sosyal medya hesabından şöyle paylaştı: "Kışlık domates hazırlığımız da tamam. Önce komşu ile küçükkuyu pazarına gidilir. 50 kg mis kokulu çanakkale domatesi alınır. Doğrucaaaa eve gelinir. Başlanır bir güzel kabuklar soyulup doğranmaya. Hepsi tencere üstünde yapılır kiiii suyu ziyan olmasın. Sonra tuz eklenip kaynatılır veee kavanozlanıp tersten kapatılıp bekletilir. Kışın keyifle yeniiirrrr. Afiyet bal şeker olsun..."
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ELÇİN SANGU
Sangu, Instagram hesabından sık sık köpeğiyle fotoğraf paylaşıyor. 33 yaşındaki daha öncede evde çekilen bir fotoğrafının altına şu notu düştü: Ev, kalbin olduğu yerdir.
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ATA DEMİRER
Ata Demirer yemek yaparken çekilen videosunu sosyal medyadan paylaştı. Demirer paylaşımın altına ise, 'Hayat dostlarla güzel' notunu düştü.Çektiği videoda balık pişiren 46 yaşındaki oyuncu, takipçilerine tarif verirken şu sözleri dile getirdi: "Efendim bugün fena kavurma yapıyoruz. Gel bak gel faciayı gör. Burada cinayet var şu an. Ama balığın hakkını vermek lazım. O yüzden biraz öldürdükten sonra muhakkak kapak kapatacağız. Azcıkta ev salçası koyalım mı sevgili misafirler?"
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EBRU ŞALLI
Spor eğitmenliği yapan Ebru Şallı, spor salonlarında olduğu kadar mutfaktaki becerilerini de takipçilerine gösterdi. Ancak Şallı'nın bulaşıkları mutfak masasında yıkaması dikkat çekti. Şallı sosyal medyadan paylaştığı bu karenin altına ise şu notu düştü: "Bulaşıklar benden sorulur. Eee çocuklarla mutfağa girip, mutfağı dağıtırsanız bulaşıkları da yıkarsınız"
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HAZAL KAYA
'Shameless' dizisinin yerli uyarlamasında 'Fiona Gallaher' karakterine hayat verecek olan oyuncu Hazal Kaya, evinde Bülent Şakrak ile maç izlerken fotoğraf paylaştı. Kaya'nın pijamalı ve makyajsız hali dikkati çekti.
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CANER ERKİN-ŞÜKRAN OVALI
Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı Roma'da sade bir nikahla dünyaevine girmişti. Çiçeği burnunda evliler, Türkiye'ye döndü. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ikili, sosyal medyada birbirinden romantik paylaşımlara imza attı. Caner Erkin Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Kendimi buldum seninle... Senin o güzel kalbinle, güzelliğinle, iyiliğinle ve karakterinle... Benim hayatıma giren bir meleksin. Nefes aldığım sürece hep seni yanımda eşim, dostum, hayatım olmanı istiyorum... Kadınım iyi ki varsın!"Şükran Ovalı ise evde çekilen fotoğrafı "Gülmelerimiz karışsın birbirine... Vazgeçmeyelim ne bizden, ne gülümsemekten... iyi ki buldun beni! Sabrettin ,vazgeçmedin ... Seni tanıdığım her ana şükürler olsun... Çok seviyorum seni eşim ,yoldaşım, kıymetlim. Dilerim ki umut olsun aşka aşkımız.. Bir ömür sürsün sevgimiz" notu ile paylaştı.
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BERGÜZAR KOREL
Küçüklüğünden beri mutfağa meraklı olduğunu her fırsatta dile getiren Bergüzar Korel, vakit buldukça mutfağa girip yemek yapıyor.
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ASENA
Ünlü oryantal Asena'nın parkeleri temizlerken çekilen bu pozu çok konuşulmuştu.