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DHA
Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 19:57, /

Yer: İstanbul! #EvdeKal'madılar... Oraya akın ettiler

Corona virüs salgını nedeniyle "evde kal" uyarılarını rağmen çok sayıda kişi, Belgrad Ormanı’na akın etti.

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Ormandaki otoparklarının yoğunluğu sık ağaçlara rağmen havadan da rahatlıkla görüldü.

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Koronavirüs salgını nedeniyle ’evde kal’ uyarıları yapılıyor. Günlerdir bir çok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor.

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Bir çok iş yeri de evden çalışma düzenine geçmiş durumda.

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Ancak bazı İstanbullular bugün havanında da güzel olmasını fırsat bilerek Belgrad Ormanı’na akın etti.

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Ormana araçlarıyla gelenlerin oluşturduğu yoğunluk havadan da görüntülendi.

6ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU OTOPARKLAR DOLDU

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU OTOPARKLAR DOLDU

Belgrad Ormanı’nın girişine gelen araçlar kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.

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Araçların bazılarının üzerinde bisikletlerinde olduğu görüldü.

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İçeri giren araçlar ise piknik alanının etrafında bulunan otoparkları doldurdu.

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Ormanda gelinlik ve damatlıkla gezen bir çift de dikkat çekti.

11GÜVENLİ MESAFEYE UYMADILAR

GÜVENLİ MESAFEYE UYMADILAR

Çocuklarıyla gezmeye gelenlerin yürüyüş yaptıkları ve sosyal mesafe uyarısına uymadıkları görüldü.

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Piknik alanında mangal yapanlar da dikkat çekti.

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Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin sosyal mesafeyi de korumadıkları görüldü.

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