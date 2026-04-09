Yer gök beyaza büründü: Kar kalınlığı 30 santimi aştı! Yerleşim yerleri ulaşıma kapandı | 'Baharın tam meydanından geliyorum, sürpriz oldu'

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ILGAR GEÇİDİ ULAŞIMA KAPANDI
Ardahan'ın Gürcistan sınırındaki Posof ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Gece boyunca yağan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, Posof ilçesi ile Gürcistan’a açılan Türkgözü Sınır Kapısı arasındaki 2 bin 550 rakımdaki Ilgar Dağı Geçidi ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. 100’e yakın TIR, Türkgözü Sınır Kapısı, parklar ve yol kenarlarında bekliyor.