Gündem Haberleri

Yer: Bitlis... Doğal güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

Güncelleme Tarihi:

#Bitlis#Güroymak#Budaklı Kaplıcası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2026 11:47

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Budaklı Kaplıcası'nda, 40 derece sıcaklıktaki suyla yıkanan hayvanlar, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.