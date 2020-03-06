Genç kız çılgına döndü! Defalarca tokatladı, masa ve sandalyeleri devirdi, ortalık karıştı

''GÖRÜNTÜYÜ İZLEYİNCE ŞAŞIRDIM'' Tartışmanın 29 Şubat tarihide saat 23.00 sularında yaşandığını anlatan Kalekapısı esnafı Nurettin Şahin, “Sabah geldiğimde masa ve sandalyelerin devrilmiş olduğunu gördüm. Güvenlik kamerasına bakınca bir kadının erkek bir şahsa şiddet uyguladığını gördüm. Bu zamana kadar hep kadına şiddet konuşulduğu için biraz şaşırdım” dedi.