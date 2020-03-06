Pelin GEL/HÜRRİYET
Haber Giriş: 06 Mart 2020 - 09:34,
Genç kız çılgına döndü! Defalarca tokatladı, masa ve sandalyeleri devirdi, ortalık karıştı
Bu esnada erkek şahıs olay yerine gelen polis ve bekçinin arkasına saklanıyor. Tartışma uzun süre devam ediyor.
''GÖRÜNTÜYÜ İZLEYİNCE ŞAŞIRDIM''
Tartışmanın 29 Şubat tarihide saat 23.00 sularında yaşandığını anlatan Kalekapısı esnafı Nurettin Şahin, “Sabah geldiğimde masa ve sandalyelerin devrilmiş olduğunu gördüm. Güvenlik kamerasına bakınca bir kadının erkek bir şahsa şiddet uyguladığını gördüm. Bu zamana kadar hep kadına şiddet konuşulduğu için biraz şaşırdım” dedi.
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Kalekapısı bölgesinde 20-25 yaşlarındaki bir kadının, tartıştığı erkeği defalarca tokatladığı anlar olayın gerçekleştiği noktadaki işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/D5xLkpITQC— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) March 6, 2020