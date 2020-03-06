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Pelin GEL/HÜRRİYET
Haber Giriş: 06 Mart 2020 - 09:34, /

Genç kız çılgına döndü! Defalarca tokatladı, masa ve sandalyeleri devirdi, ortalık karıştı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Kalekapısı bölgesinde 20-25 yaşlarındaki bir kadının, tartıştığı erkeği defalarca tokatladığı anlar olayın gerçekleştiği noktadaki işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Antalya'dan çok ilginç bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Kalekapısı bölgesinde 20-25 yaşlarındaki bir kadının, tartıştığı erkeği defalarca tokatladığı anlar olayın gerçekleştiği noktadaki işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntüde 20-25 yaşlarında iki kişinin tartıştığı görülüyor. Tartışma sonrası önce çantasını fırlatan kadın daha sonra tartıştığı erkeği defalarca tokatlıyor.

4MASA VE SANDALYELERİ DEVİRİYOR

MASA VE SANDALYELERİ DEVİRİYOR

Erkeğin kaçması üzerine daha da sinirlenen kadın esnafa ait sandalye ve masaları deviriyor.

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Bu esnada erkek şahıs olay yerine gelen polis ve bekçinin arkasına saklanıyor. Tartışma uzun süre devam ediyor.

6GÖRÜNTÜYÜ İZLEYİNCE ŞAŞIRDIM

''GÖRÜNTÜYÜ İZLEYİNCE ŞAŞIRDIM''

Tartışmanın 29 Şubat tarihide saat 23.00 sularında yaşandığını anlatan Kalekapısı esnafı Nurettin Şahin, “Sabah geldiğimde masa ve sandalyelerin devrilmiş olduğunu gördüm. Güvenlik kamerasına bakınca bir kadının erkek bir şahsa şiddet uyguladığını gördüm. Bu zamana kadar hep kadına şiddet konuşulduğu için biraz şaşırdım” dedi.

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