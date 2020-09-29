YEP ne zaman açıklanacak? Gözler Yeni Ekonomi Programında!

Ekonomi yönetimi de bir yandan ekonomiden salgının izlerini silmeye çalışırken, bir yandan da gelecek yıla ilişkin ekonomi hedeflerini belirlemeye odaklandı. Bu kapsamda gözlerin çevrileceği ilk belge YEP olacak.



Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası niteliği taşıyan YEP'in Bakan Albayrak tarafından gelecek hafta duyurulması bekleniyor. YEP ile 2021-2023dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlıkları yürütülen programda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar, ilkeler ve hedefler de yer alacak. Program, özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak ve sektörel bazlı hedefleri belirleyecek.



YEP'in açıklanmasıyla 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak.



