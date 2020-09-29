YEP ne zaman açıklanacak? Gözler Yeni Ekonomi Programında!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması beklenen Yeni Ekonomi Programı ile gelecek üç yıla ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler duyurulacak. Vatandaşlar da YEP'in açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, YEP ne zaman açıklanacak?
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Ekonomi gündeminde en çok merak edilen YEP'in açıklanma tarihi oldu. Pek çok kişi, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesi hakkında araştırmalarına hız verdi. Ekonominin yol haritası niteliğini taşıyan YEP'in Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması bekleniyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Ekonomi yönetimi de bir yandan ekonomiden salgının izlerini silmeye çalışırken, bir yandan da gelecek yıla ilişkin ekonomi hedeflerini belirlemeye odaklandı. Bu kapsamda gözlerin çevrileceği ilk belge YEP olacak.
Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası niteliği taşıyan YEP'in Bakan Albayrak tarafından gelecek hafta duyurulması bekleniyor. YEP ile 2021-2023dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlıkları yürütülen programda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar, ilkeler ve hedefler de yer alacak. Program, özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak ve sektörel bazlı hedefleri belirleyecek.
YEP'in açıklanmasıyla 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak.
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YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Yeni Ekonomi Programı (YEP) 29 Eylül Salı günü saat 11:00'de İstanbul Ataşehir'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı yerleşkesinde Bakan Berat Albayrak tarafından açıklanacak.