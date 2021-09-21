Yeniden yapılandırma başvurusunda son tarih yaklaştı! Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitecek, hangi borçları kapsıyor?
Vergi borcu yapılandırması son başvuru tarihi mükelleflerin gündeminde yer alıyor. Başta vergi borçları olmak üzere bazı borçlarda yapılandırma imkânı veren vergi borcu yapılandırmaları ile Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), belediyelere ve alacaklar için ödeme imkanı sunuldu. 31 Ağustos 2021 tarihinde bitmesi beklenen ancak başvuru süresi uzatılan Vergi borcu yapılandırma başvurularında son günler yaklaştı. Peki, vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman bitecek ve hangi borçları kapsayacak? İşte, 2021 yeniden yapılandırma son başvuru tarihi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı kararıyla 7326 sayılı Yapılandırma yasasından yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk Taksit ödeme sürelerinde tarih yaklaştı. 31 Ağustos tarihinde sona erecek başvurular 30 Eylül’e uzatıldı. Vergi borcu yapılandırma başvuruları e devlet ekranı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılacak.
2
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay ötelendi.
Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), belediyelere ve alacakları yapılandırılan çok sayıda idareye başvurular, 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar yapılabilecek.
Bu çerçevede yapılandırma yasasından yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.
3
İLK ÖDEMELER NE ZAMAN?
Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi de (peşin ödeme süresi dahil) Cumhurbaşkanı kararı ile 1 ay uzatıldı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi bitimine kadar yapmaları gerekiyor. SGK’ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021 Salı günü yapılacak. Ancak başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin uzatılması diğer taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik getirmeyecek.
4
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?
Kanunla, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamıyla bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borçların ödenmesi fırsatından yararlanılabiliyor. Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi sağlanıyor.
Başvuru halinde ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borçların ödenmesi söz konusu olabiliyor.
5
Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı, öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi imkanından faydalanılabiliyor.
Dava konusu yapılan vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması, matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş vergilerin yapılandırılması imkanlarından yararlanılabiliyor.