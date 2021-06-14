Yeniden yapılandırma başvurusu ne zaman bitecek? İşte KYK ve vergi borcu yapılandırmasında son bilgiler

YAPILANDIRMANIN AYRINTILARI Buna göre, kanun kapsamında 30 Nisan 2021'den (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları yer alıyor. Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların 31 Ağustos 2021 tarihi gün sonuna kadar ilgili idareye başvuru yapmaları şartı bulunuyor.



Bakanlığa, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, YİKOB'lara, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan borçlarını ödemek isteyenlerin, borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı başvurmaları gerekiyor.



Bakanlığa bağlı vergi dairelerine olan borçlar için Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-Devlet (www.turkive.gov.tr) üzerinden başvuru yapılabileceği gibi bağlı bulunulan vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla başvurulabilecek.



Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvurmaları gerekiyor.



Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvurarak kanun hükümlerinden yararlanabilecek.



Borçlular, toplam borçları ya da talep ettikleri dönem ve türler açısından da düzenlemeden yararlanabilecek. Ancak motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları gerekiyor.



Borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri şartı bulunuyor.



Alacak asılları üzerinden hesaplanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan kullanılarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı alacak asılları ile birlikte ödenecek.



