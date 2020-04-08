Yeniden mi başlıyorlar? Yakın dostları o soruya yanıt verdi

E!News'da yayınlanan Watch What Happes adlı programa videoyla konuk olan Melissa Etheridge, Pitt ile Aniston hakkında "Brad ve Jen'i birlikteyken çok severdim, çok güzellerdi. İnanıyorum ki onlar her zaman arkadaş kalacaklar. Çünkü ikisi de çok özel insanlar" diye konuştu.