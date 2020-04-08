Yeniden mi başlıyorlar? Yakın dostları o soruya yanıt verdi
Geçen yıl SAG Ödülleri gecesinde sergiledikleri samimi görüntüler Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın hayranlarını heyecanlandırmıştı. Öyle ki uzun süre herkes eski çiftin yeniden bir araya geleceğini düşündü.
SPLASH NEWS, BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Bir süre önce de çift, yeniden bir araya gelmekle kalmayıp ikinci kez evlenecekleri iddiasıyla gündemin ilk sırasına yerleşti. Peki onlar gerçekten bir araya gelecekler mi?
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Hayranlarının en çok merak ettiği bu soruya çiftin yakın arkadaşı Melissa Etheridge yanıt verdi. 2000 yılında evlenip 2005 yılında boşanan çiftin yakın arkadaşı Etheridge, Pitt ile Aniston'ın arasında kırılmaz bir bağ olduğunu ileri sürdü.
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E!News'da yayınlanan Watch What Happes adlı programa videoyla konuk olan Melissa Etheridge, Pitt ile Aniston hakkında "Brad ve Jen'i birlikteyken çok severdim, çok güzellerdi. İnanıyorum ki onlar her zaman arkadaş kalacaklar. Çünkü ikisi de çok özel insanlar" diye konuştu.
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Melissa Etheridge, Brad Pitt ile Angelina Jolie tartışmalı bir ayrılık süreci yaşadığı dönemde de aktörü desteklemişti.
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Ödül gecelerinde herkesin meraklı bakışları üzerlerinde toplayan Brad Pitt ile Jennifer Aniston da tekrar bir araya gelecekleri iddialarını doğrulamayıp sadece arkadaş kalacaklarını belirtmişlerdi.
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Brad Pitt, Angelina Jolie'ye aşık olup Aniston ile olan evliliğini bitirmişti. Daha sonra Angelina Jolie'den de ayrıldığında Aniston ile zaman zaman görüşmeye başlamıştı.
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Hatta Pitt'in büyük kızı Shiloh ile eski eşi Aniston'ı tanıştırdığı ortaya çıkmıştı. Shiloh ile Aniston'ın iyi anlaştığı da basına yansımıştı. Birkaç yıl önce Pitt, Aniston ve Shiloh birlikte gezinti yaparken görüntülenmişti.