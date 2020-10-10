Magazin Haber GiriÅŸ: 10 Ekim 2020 - 16:52 | 10 Ekim 2020 - 17:07

27 yÄ±l önce, 27 yÄ±l sonra

BazÄ±larÄ± daha herkesin evinde televizyon bile yokken ekran serÃ¼venine baÅŸladÄ±. Ã–yle ki siyah- beyaz olarak Ã§ekilen en eskisi gÃ¶sterildiÄŸinde, TV sahibi olan kiÅŸilerin evlerinde toplanÄ±rdÄ± mahalle halkÄ±. BazÄ±larÄ± da 1980'lerde, "renklenen" televizyonlarla birlikte milyonlarca kiÅŸinin hayatÄ±na girdi. TÃ¼rkiye'nin ilk ve aradan yÄ±llar geÃ§se de hiÃ§ unutulmayan hatta sonra yeni kadrolar ve yeni yorumlarla tekrar Ã§ekilen yerli dizilerinden sÃ¶z ediyoruz.



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