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Haber GiriÅŸ: 10 Ekim 2020 - 16:52 | 

27 yÄ±l önce, 27 yÄ±l sonra 

BazÄ±larÄ± daha herkesin evinde televizyon bile yokken ekran serÃ¼venine baÅŸladÄ±. Ã–yle ki siyah- beyaz olarak Ã§ekilen en eskisi gÃ¶sterildiÄŸinde, TV sahibi olan kiÅŸilerin evlerinde toplanÄ±rdÄ± mahalle halkÄ±. BazÄ±larÄ± da 1980'lerde, "renklenen" televizyonlarla birlikte milyonlarca kiÅŸinin hayatÄ±na girdi. TÃ¼rkiye'nin ilk ve aradan yÄ±llar geÃ§se de hiÃ§ unutulmayan hatta sonra yeni kadrolar ve yeni yorumlarla tekrar Ã§ekilen yerli dizilerinden sÃ¶z ediyoruz.

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1ESKÄ°SÄ° DE YENÄ°SÄ° DE HÄ°Ã‡ UNUTULMADI
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ESKÄ°SÄ° DE YENÄ°SÄ° DE HÄ°Ã‡ UNUTULMADI

Her biri edebiyat ustalarÄ±nÄ±n kaleminden Ã§Ä±kma eserlerden esin kaynaÄŸÄ±nÄ± aldÄ±. DÃ¶nemin usta yÃ¶netmenleri ve en Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan oluÅŸan kadrolarÄ±yla seyirciyi ekrana baÄŸladÄ±. Bir dÃ¶nem yerlerini yabancÄ± yapÄ±mlara bÄ±raksalar da Ã§ok uzak deÄŸil, 2000'lerin ilk dÃ¶neminde farklÄ± yorumlarla, farklÄ± oyuncularla yine seyirciyle buluÅŸtu. Usta edebiyatÃ§Ä±larÄ±n kalemlerinde yaratÄ±lan, uzun aradan sonra yeniden Ã§ekilen o yerli dizileri bir hatÄ±rlayalÄ±m istedik.

2AÅžK-I MEMNU
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AÅžK-I MEMNU

Sadece yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde deÄŸil tekrar bÃ¶lÃ¼mleriyle bile izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran AÅŸk-Ä± Memnu, TÃ¼rkiye'nin ilk yerli mini dizisi ve ikinci yerli TV dizisi olma unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.Â

3Ä°LK YERLÄ° MÄ°NÄ° DÄ°ZÄ°
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Ä°LK YERLÄ° MÄ°NÄ° DÄ°ZÄ°

Halit Ziya UÅŸaklÄ±gil'in aynÄ± adlÄ± eserinden yapÄ±lan bu ilk uyarlamanÄ±n yÃ¶netmen koltuÄŸunda Halit RefiÄŸ oturuyordu. Oyuncu kadrosunda ise dÃ¶nemin ustalarÄ±yla birlikte yeni parlayan yÄ±ldÄ±zlarÄ± yer alÄ±yordu.

4GENÃ‡LERÄ°N DE YILDIZI PARLADI
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GENÃ‡LERÄ°N DE YILDIZI PARLADI

Bihter karakterini MÃ¼jde Ar, BehlÃ¼l karakterini Salih GÃ¼ney, Nihal'i de ItÄ±r Esen oynuyordu dizide. Neriman KÃ¶ksal, ÅžÃ¼kran GÃ¼ngÃ¶r, Ã‡olpan Ä°lhan, Murat Erton, Suna Keskin, Ersin Pertan dizide rol alan oyuncular.Â  Ä°lk AÅŸk-Ä± Memnu, 33'er dakikalÄ±k altÄ± bÃ¶lÃ¼m halinde ekrana geldi.

533 YIL SONRA
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33 YIL SONRA

Tam 33 yÄ±l sonra aynÄ± eser daha Ã§aÄŸdaÅŸ bir yorumla ekrana geldi. Bu kez Hilal Saral'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi dizi 2008 ile 2010 arasÄ±nda kelimenin tam anlamÄ±yla izlenme rekorlarÄ± kÄ±rdÄ±. YabancÄ± Ã¼lkelere satÄ±ldÄ±, sÄ±nÄ±r Ã¶tesinde uyarlamalarÄ± Ã§ekildi.Bu yeni yorumda Beren Saat, KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ, Hazal Kaya, SelÃ§uk YÃ¶ntem, Nebahat Ã‡ehre, Zerrin Tekindor'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu kalabalÄ±k bir kadro rol aldÄ±.

6HAYRANLARI HALA BÄ°HTER YÃ–REOÄžLUNU ANIYOR
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HAYRANLARI HALA BÄ°HTER YÃ–REOÄžLU'NU ANIYOR

Dizi, 24 Haziran 2010'da final yaptÄ±. Seyirci Ã¼zerinde Ã¶yle etkili oldu ki, her yÄ±l aynÄ± tarihte yani dizinin Bihter karakterinin canÄ±na kÄ±ydÄ±ÄŸÄ± final bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± tarihte seyirci sosyal medyada bu unutulmaz karakteri anÄ±yor.Â 

7Ã‡ALIKUÅžU
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Ã‡ALIKUÅžU

Gelelim bir baÅŸka unutulmaz diziye. ReÅŸat Nuri GÃ¼ntekin'in aynÄ± adlÄ± eserinden uyarlanan Ã‡alÄ±kuÅŸu da 1986 yÄ±lÄ±nda dizi olarak ekrana geldi. AslÄ±nda bu eser pek Ã§ok kez sinema ve TV'ye uyarlandÄ±. Ama en Ã§ok ilgi gÃ¶reni, baÅŸrollerini Aydan Åžener ile Kenan Kalav'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi bu yorum oldu.

8BU YORUMU Ã‡OK BEÄžENÄ°LDÄ°
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BU YORUMU Ã‡OK BEÄžENÄ°LDÄ°

Yine TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n ustalarÄ±ndan Osman F. Seden'in yÃ¶nettiÄŸi dizi 7 bÃ¶lÃ¼m olarak ekrana geldi. Kadroda Sadli AlÄ±ÅŸÄ±k, Mine Ã‡ayÄ±roÄŸlu, EÅŸref KolÃ§ak, Hayati HamzaoÄŸlu gibi bir dÃ¶nemin ustalarÄ± vardÄ±.

927 YIL SONRA YENÄ° YORUM
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27 YIL SONRA YENÄ° YORUM

GÃ¼ntekin'in eseri 27 yÄ±l sonra, 2013'te bu kez Ã‡aÄŸan Irmak ve DoÄŸan Ãœmit Karaca'nÄ±n yÃ¶netiminde ekrana uyarlandÄ±. BaÅŸrollerde ise Burak Ã–zÃ§ivit ile Fahriye Evcen vardÄ±.

10ESKÄ° JENERÄ°K MÃœZÄ°ÄžÄ° KULLANILDI
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ESKÄ° JENERÄ°K MÃœZÄ°ÄžÄ° KULLANILDI

Eserin bu yorumu 2014 yÄ±lÄ±nda final yaptÄ±. Bu dizide baÅŸrol oynayan Ã–zÃ§ivit ile Evcen ise bir sÃ¼re sonra hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Bu dizinin bir baÅŸka Ã¶zelliÄŸi de Esin Engin'in 1986'da Ã§ekilen Ã‡alÄ±kuÅŸu iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± jenerik mÃ¼ziÄŸinin tekrar kullanÄ±lmasÄ±.

11YAPRAK DÃ–KÃœMÃœ
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YAPRAK DÃ–KÃœMÃœ

ReÅŸat Nuri GÃ¼ntekin'in eserinden uyarlanan bu dizi 1988 yÄ±lÄ±nda TRT tarafÄ±ndan Ã§ekildi. YÃ¶netmenliÄŸini de Ayhan Ã–nal Ã¼stlendi.

12DÃ–NEMÄ°N YILDIZLARI BÄ°R ARADA
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DÃ–NEMÄ°N YILDIZLARI BÄ°R ARADA

Kerim AfÅŸar, TarÄ±k Tarcan, Serap Aksoy, Ayda Aksel, Sevtap Parman kadroda yer alan oyunculardan bazÄ±larÄ±. Dizi bir sezonda sona erdi.

13DÃ–RT YIL SÃœRDÃœ
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DÃ–RT YIL SÃœRDÃœ

Aradan yÄ±llar geÃ§tikten sonra eser bir kez daha ekrana uyarlandÄ±. 2006'da ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yayÄ±nlandÄ± ve dizi tam 4 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.Â

14Ä°ZLENME REKORLARI KIRDI
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Ä°ZLENME REKORLARI KIRDI

Mesude Erarslan'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi dizide Halil ErgÃ¼n, GÃ¼ven Hokna, Bennu YÄ±ldÄ±rÄ±mlar, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Deniz Ã‡akÄ±r, GÃ¶kÃ§e BahadÄ±r, Fahriye Evcen gibi oyuncular yer aldÄ±. GenÃ§ kadrodan bazÄ±larÄ± bu dizi sayesinde adÄ±nÄ± duyurdu ve daha sonra da ses getiren yapÄ±mlarda oynadÄ±.

15HANIMIN Ã‡Ä°FTLÄ°ÄžÄ°
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HANIMIN Ã‡Ä°FTLÄ°ÄžÄ°

Orhan Kemal'in romanÄ±ndan yapÄ±lan ilk uyarlama 1990 yÄ±lÄ±nda ekrana geldi. Ãœnal KÃ¼peli'nin yÃ¶nettiÄŸi dizide Ä°lknur Bozkurt, Fikret Hakan, Erol TaÅŸ, Efkan Efekan, GÃ¼lben Ergen, Sami Hazinses, Meral Orhonsay, Bulut Aras gibi dÃ¶nemin yÄ±ldÄ±zlarÄ± ve genÃ§ yetenekleri yer aldÄ±.

16SEKÄ°Z BÃ–LÃœM SÃœRDÃœ
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SEKÄ°Z BÃ–LÃœM SÃœRDÃœ

Bu uyarlama, 60 dakikalÄ±k 8 bÃ¶lÃ¼m halinde yayÄ±nlandÄ±. O dÃ¶nemde diziler ÅŸimdi olduÄŸu gibi uzun yÄ±llar boyu sÃ¼rmÃ¼yor ve romana biraz daha sadÄ±k kalÄ±narak Ã§ekiliyordu.

172009DA YENÄ°DEN Ã‡EKÄ°LDÄ°
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2009'DA YENÄ°DEN Ã‡EKÄ°LDÄ°

Orhan Kemal'in eseri 2009 yÄ±lÄ±nda bir kez daha ekrana uyarlandÄ±. Bu kez yÃ¶netmen koltuÄŸunda Faruk Teber oturuyordu.

18GÃœÃ‡LÃœ OYUNCU KADROSU
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GÃœÃ‡LÃœ OYUNCU KADROSU

Mehmet AslantuÄŸ, Ã–zgÃ¼ Namal, Caner Cindoruk, Ebru Ã–zkan, Necip Memili'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kalabalÄ±k bir kadro rol aldÄ± dizide. Bu kez ilk uyarlamada olduÄŸu gibi 8 bÃ¶lÃ¼mde bitmedi. HanÄ±mÄ±n Ã‡iftliÄŸi iki sezon ve 70 bÃ¶lÃ¼m olarak yayÄ±nlandÄ±.

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