O ülke duyurdu: Koronavirüs salgınını yok ettik

En çok vaka görülen ülke 987 bin 322 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 226 bin 629 ile İspanya, 197 bin 675 ile İtalya, 162 bin 100 ile Fransa, 157 bin 770 ile Almanya, 152 bin 840 ile İngiltere, 110 bin 130 ile Türkiye, 90 bin 481 ile İran ve 87 bin 147 ile Rusya izledi.