O ülke duyurdu: Koronavirüs salgınını yok ettik

Dünya koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürürken güzel bir haber geldi. Bir ülke salgın ile savaşı kazandığını ilan etti.
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Salgının ilk günlerinden itibaren sınırlarını kapatan ve çok sıkı önlemler uygulamaya başlayan yaklaşık beş milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da pazar günü sadece bir yeni vaka rapor edildi.
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Toplam 1469 vakanın görüldüğü ülkede hastalıktan toplam 19 kişi yaşamını yitirdi.
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Sınırlamalar hafifletiliyor
Ülkede yarından itibaren sağlık hizmetleri ve eğitim alanındaki bazı sınırlamalar kaldırılıyor.
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Paket servisi veren lokantalar ile inşaat malzemesi satan mağazalar gibi bazı küçük işletmeler yeniden açılacak.
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Ancak Başbakan Ardern, halkı rehavete kapılmama konusunda uyardı ve "Ekonomimizi açıyoruz ama sosyal hayatlarımızı henüz açmıyoruz" dedi.
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Hükümetin açıklamasına göre, öğrencilerin çoğu evlerinde kalmaya devam edecek, alışveriş merkezleri açılmayacak ve kalabalık grupların bir araya gelmesi yine yasak olacak.
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Ülkenin sınırları da kapalı kalmaya devam edecek.
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Yeni Zelanda Sağlık İdaresi Genel Müdürü Ashley Bloomfield, son günlerde vaka sayısında görülen düşüşe gönderme yaparak "Bu bize, hastalığı ortadan kaldırma hedefine ulaştığımız konusunda güven veriyor. Bu yeni vakaların görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Ama vakalarımızın nereden geldiğini biliyor olacağız" dedi.
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Erken alınan tedbirler
Yeni Zelanda, salgının ilk haftalarında ülkedeki vaka sayısı onlarla ifade edilirken sıkı önlemler uygulamaya başladı.
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Sınırlar kapatıldı, ülkeye gelen tüm kişiler karantinaya alındı.
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İş yerleri, okullar kapatılırken çok sayıda kişiye test yapıldı ve kapsamlı bir temas takip programı uygulandı.
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Ardern, "Modellemelere göre, tüm bunları erken bir zamanda yapmasaydık, günde ortalama bin yeni vaka görülecekti. Kolektif çabalarımızla başımıza gelebilecek en kötü şeyi durdurduk ve savaşı kazandık" dedi.
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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyonu geçti
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 3 bin 352'ye ulaştı.
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En çok vaka görülen ülke 987 bin 322 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 226 bin 629 ile İspanya, 197 bin 675 ile İtalya, 162 bin 100 ile Fransa, 157 bin 770 ile Almanya, 152 bin 840 ile İngiltere, 110 bin 130 ile Türkiye, 90 bin 481 ile İran ve 87 bin 147 ile Rusya izledi.
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Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 830 vaka kayda geçti.
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Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:
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Brezilya (63 bin 100), Kanada (46 bin 895), Belçika (46 bin 134), Hollanda (37 bin 845), İsviçre (29 bin 61), Hindistan (27 bin 977), Peru (27 bin 517), Portekiz (23 bin 864), Ekvador (22 bin 719), İrlanda (19 bin 262), İsveç (18 bin 640), Suudi Arabistan (17 bin 522), İsrail (15 bin 466), Avusturya (15 bin 225),
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Meksika (14 bin 677), Singapur (14 bin 423), Japonya (14 bin 153), Şili (13 bin 331), Pakistan (13 bin 328), Polonya (11 bin 761), Romanya (11 bin 36), Güney Kore (10 bin 738), Belarus (10 bin 463), Birleşik Arap Emirlikleri (10 bin 349) ve Katar (10 bin 287)."
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
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Salgın nedeniyle dünya genelinde 207 bin 94 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 882 bin 552 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 1 milyon 913 bin 706 aktif enfekte kişi bulunuyor.