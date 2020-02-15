Ä°ngiliz bir baba ile BrezilyalÄ± bir annenin evliliÄŸinden 1983 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi Rodrigo Alves. HenÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼kken bÃ¼yÃ¼kbabasÄ± ona Barbie bebekleri hediye etti. Ä°ÅŸte o hediye de onun hayatÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ±n ÅŸekillenmesinde Ã§ok etkili oldu. O dÃ¶nemde Barbie bebekleriyle oynamak iÃ§in geniÅŸ zamanlar harcayan Alves, kariyer basamaklarÄ±nÄ± tÄ±rmanÄ±rken de adÄ±nÄ± Barbie'nin sevgilisi Ken'e olan benzerliÄŸiyle duyurdu. Bu uÄŸurda defalarca bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ±. Rodrigo Alves kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce "ArtÄ±k kadÄ±n olmak istiyorum" diyerek tekrar bÄ±Ã§ak altÄ±na yatmÄ±ÅŸtÄ±.