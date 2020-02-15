TV yÄ±ldÄ±zÄ± geÃ§irdiÄŸi bir dizi estetik operasyonun son aÅŸamasÄ±nÄ± bÃ¶yle gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM
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Zaman zaman estetik operasyon iÃ§in TÃ¼rkiye'ye de gelen televizyon yÄ±ldÄ±zÄ± bu kez BelÃ§ika'da bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ±. YÃ¼zÃ¼nÃ¼n operasyondan sonraki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ de sosyal medya hesabÄ±ndan takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±. YÄ±ldÄ±zÄ±n, bu operasyon iÃ§in 25 Bin Sterlin harcadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± da basÄ±na yansÄ±dÄ±.
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Kariyerinin ilk dÃ¶neminde Barbie bebeÄŸin sevgilisi Ken'e benzemek iÃ§in sayÄ±sÄ±z estetik operasyon geÃ§iren Ä°ngiliz- BrezilyalÄ± TV yÄ±ldÄ±zÄ± Rodrigo Alves, BelÃ§ika'nÄ±n Antwerp kentinde yeniden bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ±. Bir dizi operasyon sonrasÄ± cinsiyet deÄŸiÅŸtiren Alves'in amacÄ±, yÃ¼zÃ¼nÃ¼n daha kadÄ±nsÄ± hatlara bÃ¼rÃ¼nmesiydi. GÃ¶z Ã§evresi ve Ã§ene hattÄ±nÄ± dÃ¼zelttiren Alves, tam anlamÄ±yla bir kadÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸebilmek iÃ§in "Adem elmasÄ±nÄ±" da aldÄ±rdÄ±.
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36 yaÅŸÄ±ndaki Alves, bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ±ktan bir gÃ¼n sonra da geliÅŸmeleri sosyal medya hesabÄ±ndan takipÃ§ilerine duyurdu. PaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda Alves'in yÃ¼zÃ¼nÃ¼n yoÄŸun bir ÅŸekilde ÅŸiÅŸkin olduÄŸu, gÃ¶zlerini tam anlamÄ±yla aÃ§amadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bu durumu "Yeni yÃ¼zÃ¼mÃ¼ gÃ¶remiyorum" diye ifade eden Alves, Adem elmasÄ± operasyonu nedeniyle boÄŸazÄ±nÄ±n da aÄŸrÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
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YÃ¼zÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne raÄŸmenÂ Alves, takipÃ§ilerine canÄ±nÄ±n sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadar Ã§ok yanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Alves "AÄŸrÄ±mÄ± birden 10'a kadar puanlamam gerekirse 4 diyebilirim" diye konuÅŸtu. "ArtÄ±k Ken bebek deÄŸil, kadÄ±n olmak istiyorum" diyen Rodrigo Alves; yÃ¼zÃ¼nÃ¼n artÄ±k daha kadÄ±nsÄ± bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me kavuÅŸtuÄŸunu belirterek "YÃ¼zÃ¼m Ã§ok deÄŸiÅŸti, daha kÃ¼Ã§Ã¼k oldu. Bu operasyon bana her zaman istediÄŸim "elmas yÃ¼z" ÅŸeklini kazandÄ±rdÄ±" dedi.Â Alves'in kavuÅŸmak uÄŸruna bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ±ÄŸÄ± elmas yÃ¼z ÅŸekline sahip Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±nda Rihanna, Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens sayÄ±labilir.Â
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Ä°ngiliz bir baba ile BrezilyalÄ± bir annenin evliliÄŸinden 1983 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi Rodrigo Alves. HenÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼kken bÃ¼yÃ¼kbabasÄ± ona Barbie bebekleri hediye etti. Ä°ÅŸte o hediye de onun hayatÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ±n ÅŸekillenmesinde Ã§ok etkili oldu. O dÃ¶nemde Barbie bebekleriyle oynamak iÃ§in geniÅŸ zamanlar harcayan Alves, kariyer basamaklarÄ±nÄ± tÄ±rmanÄ±rken de adÄ±nÄ± Barbie'nin sevgilisi Ken'e olan benzerliÄŸiyle duyurdu. Bu uÄŸurda defalarca bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ±. Rodrigo Alves kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce "ArtÄ±k kadÄ±n olmak istiyorum" diyerek tekrar bÄ±Ã§ak altÄ±na yatmÄ±ÅŸtÄ±.
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Bu operasyonun ardÄ±ndan Instagram safyasÄ±ndan bÃ¼tÃ¼n eski fotoÄŸraflarÄ±nÄ± silip orada da yeni bir sayfa aÃ§an Alves'in bu sÃ¼reÃ§te paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilk pozlarÄ± da TÃ¼rkiye'de Ã§ekilmiÅŸti. Bu durum da Rodrigo Alves'in cinsiyet deÄŸiÅŸtirme operasyonunu TÃ¼rkiye'de geÃ§irdiÄŸi iddialarÄ±nÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ±na neden olmuÅŸtu.