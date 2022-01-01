2022 YENİ YIL MESAJLARI - Resimli, duygusal ve yeni yılbaşı mesajları ile aşk, sağlık ve başarı sözleri burada! 31 Aralık MUTLU YILLAR MESAJLARI
Yeni yıl mesajları 2022 yılı için geri sayım başlaması ile beraber yoğun ilgi görüyor.. Yeniyıl yılbaşı mesajları ve sözleri bu önemli günde sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler tarafından araştırılıyor. Her sene 31 Aralık tarihinde geçen sene uğurlanıyor ve yeni bir yıl karşılanıyor. Yeni yıl dileklerini sevdiklerine iletmek isteyenler, aileye, akrabaya, iş arkadaşına ve sevgiliye yeni yıl mesajlarını göndermek için en güzel seçeneklere yönelecek. Özellikle sevdiklerine aşk, sağlık ve başarı dileklerinin yer aldığı yeni yıl tebriklerinde bulunacak olanlar, farklı yılbaşı mesajı seçeneklerini tercih edecekler. Vatandaşlar yılbaşı kutlamalarına katılıyor, sevdikleri ile beraber eğleniyorlar. Aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz birbirinden renkli görsellerin de yer aldığı yeni yıl mesajlarını derledik. İşte en çok beğeni alan uzun, kısa, resimli ve mutlu yıllar sözleri...
Yeni yıl mesajları ve sözleri birbirinden farklı görsellerle Hürriyet.com.tr'de! Resimli yeni yıl mesajları, 31 Aralık 2021 akşamı ilgi görmeye başladı. Günün anlam ve önemini belirten kısa özel yeni yıl mesajları, sağlık, mutluluk, para ve huzur dileyenlerin sözlerine tercüme olacak. Yeni yıl ailenize, sevgilinize veya arkadaşlarınıza kalbinizden geçen dilekleri iletmede vesile oluyor. Sevdiğimiz birinden yeni yıl dileklerini ve mesajlarını almak yılbaşı ruhunu perçinliyor. Bu yeni yılda, hedeflerine ulaşmaları ve hayallerini gerçekleştirmeleri konusunda onlara ilham vermek için yeni yıl mesajları seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.
YENİ YIL MESAJLARI 2022
Yeni yılda güzel izler bırakmanız dileğiyle..2022 sağlık, mutluluk, huzur getirsin.
Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!
Öncelikle yeni yıl herkese sağlık huzur mutluluk getirsin. Tüm dileklerimizin gerçekleştiği, başarılı mutlu huzurlu bir yıl olsun, Her türlü şiddetin azaldığı bir yıl olmasını temenni ediyorum.
Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...
İleride geride bıraktığımızdan çok daha iyi şeyler var. Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et. Yeni yılın en görkemli ışığı tatlı umut!
YENİ YIL MESAJLARI 2022
Yeni yılda güzel izler bırakmanız dileğiyle..2022 sağlık, mutluluk, huzur getirsin.
Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!
Öncelikle yeni yıl herkese sağlık huzur mutluluk getirsin. Tüm dileklerimizin gerçekleştiği, başarılı mutlu huzurlu bir yıl olsun, Her türlü şiddetin azaldığı bir yıl olmasını temenni ediyorum.
Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...
İleride geride bıraktığımızdan çok daha iyi şeyler var. Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et. Yeni yılın en görkemli ışığı tatlı umut!
En kötü günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelerle dolu geçmesi dileğiyle mutlu yıllar..
Dün rüya, yarın hayaldir… Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin… Yeni hayallerinin gerçeğe dönüştüğü bir yıl olsun.
Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!
Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!
Dün rüya, yarın hayaldir… Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin… Yeni hayallerinin gerçeğe dönüştüğü bir yıl olsun.
Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!
Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!
Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle..
Sağlığı ve mutluluğu beraberinde getirecek, nice başarılarla hedeflerinize ulaştıracak umut dolu, güzel bir yıl dileriz!
Tüm sıkıntıları geride bıraktığımız, sevdiklerimizle doya doya mutluluğu paylaştığımız, sağlık, sevinç, bereket dolu ve en önemlisi huzur dolu bir yıl bizim olsun.
Sağlığı ve mutluluğu beraberinde getirecek, nice başarılarla hedeflerinize ulaştıracak umut dolu, güzel bir yıl dileriz!
Tüm sıkıntıları geride bıraktığımız, sevdiklerimizle doya doya mutluluğu paylaştığımız, sağlık, sevinç, bereket dolu ve en önemlisi huzur dolu bir yıl bizim olsun.
Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar!
2021 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2022 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!
Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Yeni yıl ilk adım.. Nice yıllar, mutlu yıllar..
Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!
2021 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2022 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!
Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Yeni yıl ilk adım.. Nice yıllar, mutlu yıllar..
Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!
"Bu yıl da yaşanan kötü günleri geride bıraktık. Kaybettiklerimizi unutmamamız dileğiyle. Nice yıllara."
"Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!"
"Düş olmadan büyük şeyler yapılamaz. 2022 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileği ile."
"Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!"
"Düş olmadan büyük şeyler yapılamaz. 2022 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileği ile."
"Her güne yeni bir yaprak sakla, her yaprağa bir öykü sığdır. Mutluluk de adına, nice güzel öyküler seninle olsun."
"Hayat bu; su gibi geçip gidiyor işte
Kâh gülüyor, kâh ağlıyoruz..
Bazen dağları delecek güce sahip yürekler
Bazen kuş kanadı kadar narin.
Her şeye rağmen yeni bir yıl yeni umutlar, yeni güzellikler demek
Yeni yılın herkese sağlık , mutluluk, huzur getirmesini diliyorum.
"Yeni bir yıl.. Neler getirip, neler götürecek bilinmez. Dileğim, sağlık, mutluluk, huzur,barış getirsin. Sevdiklerimizi, umutlarımızı, yive güzel ne varsa hayatımız da hiç birini götürmesin. Kim neyi özlüyor diliyorsa yanı başında bulsun. Masmavi bir yıl olsun"
"Hayat bu; su gibi geçip gidiyor işte
Kâh gülüyor, kâh ağlıyoruz..
Bazen dağları delecek güce sahip yürekler
Bazen kuş kanadı kadar narin.
Her şeye rağmen yeni bir yıl yeni umutlar, yeni güzellikler demek
Yeni yılın herkese sağlık , mutluluk, huzur getirmesini diliyorum.
"Yeni bir yıl.. Neler getirip, neler götürecek bilinmez. Dileğim, sağlık, mutluluk, huzur,barış getirsin. Sevdiklerimizi, umutlarımızı, yive güzel ne varsa hayatımız da hiç birini götürmesin. Kim neyi özlüyor diliyorsa yanı başında bulsun. Masmavi bir yıl olsun"
"Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2022 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin!"
"Yaşamın kaynağı Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice MUTLU YILLAR!"
"Yaşamın kaynağı Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice MUTLU YILLAR!"
"Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar!"
"Yeni yılın Anadolu’muz kadar bereketli, Ege’miz kadar heybetli, Akdeniz’imiz kadar sıcak, Marmara’mız kadar birleştirici, Karadeniz’imiz kadar hareketli ve Doğu’muz kadar bütünleştirici olması dileklerimle"
"Yeni yılın Anadolu’muz kadar bereketli, Ege’miz kadar heybetli, Akdeniz’imiz kadar sıcak, Marmara’mız kadar birleştirici, Karadeniz’imiz kadar hareketli ve Doğu’muz kadar bütünleştirici olması dileklerimle"