Yeni yıl mesajları 2022 kısa, resimli: Farklı, komik, en güzel yılbaşı kutlama mesajlarını Whatsapp, Twitter, Facebok'tan sevdiklerinize iletin!
Yeni yıl mesajları 2022 yılına kısa süre kala resimli ve farklı seçenekleri ile yılbaşı gecesi paylaşımlarda yer alacak. Sağlık, mutluluk, başarı dolu yeni yıl mesajları ile sevdiklerine 'Mutlu Seneler' sözlerini gönderecek olanlar, SMS üzerinden paylaşmak için kısa yeni yıl mesajlarını tercih edecekler. Facebook, Twitter ve Whatsapp üzerinden sevgili, akraba, anne ve babaya yeni yıl temennilerini iletecek olanlar ise kısa ve uzun mesajlara ilgi gösterecek. Küslerin barışmasını, uzakta olanların yakınlık hissetmesini sağlayan sevgi dolu içinizi ısıtacak yeni yıl mesajlarını sizler de gönderebilirsiniz. İşte, 2022 yeni yıl kutlama mesajları.
Resimli yeni yıl mesajları, yeni bir yılın başlamasıyla en güzel dilekler ve temennilere aracı olacak. Büyük bir coşkuyla yeni yıla girecek olan vatandaşlar yeni yılın ilk dakikalarında, aile, iş arkadaşları ve sevdiklerine en güzel yeni yıl dileklerinin yer aldığı 2022 yılbaşı mesajlarını iletecek. Sizler de 2022 yeni yıl tebrik mesajları ile sevdiklerinize iyi dileklerinizi iletebilirsiniz. Farklı, eğlenceli, komik, yeni yıl mesajları ve sözlerini haberimizde derledik...
2022 YENİ YIL TEBRİK MESAJLARI
Tüm sessizlikleri gülüşlerinin dolduracağı bir 365 gün dilerim. Yeni yıl uğuruyla gelsin.
Acısıyla, tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Hoş geldin yenі yıl. Mutlu yıllar dostum!
Yeni yıl, hayat yolculuğunda sana; yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni sevinçler ve yeni başarılar getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun!
Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar…
Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.!
2022 yılının milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün sevdiklerime saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum.
Acısıyla, tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Hoş geldin yenі yıl. Mutlu yıllar dostum!
Yeni yıl, hayat yolculuğunda sana; yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni sevinçler ve yeni başarılar getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun!
Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar…
Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.!
2022 yılının milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün sevdiklerime saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum.
Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!
Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!
Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Yeni yılın umutla geçsin.
Her şeyin yok olduğunu düşündüğünüz anda, gelecek hâlâ yerindedir. Bu yılda en taze umutları kuşanmasnı ve hayallerini yaklaşmanı diliyorum. Mutlu seneler.
Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!
2022 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar..
Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!
Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Yeni yılın umutla geçsin.
Her şeyin yok olduğunu düşündüğünüz anda, gelecek hâlâ yerindedir. Bu yılda en taze umutları kuşanmasnı ve hayallerini yaklaşmanı diliyorum. Mutlu seneler.
Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!
2022 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar..
Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.
Bu yılda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. Mutlu huzurlu ve sağlıklı seneler.
Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun! *Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...
Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.
Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...
Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.
Bu yılda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. Mutlu huzurlu ve sağlıklı seneler.
Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun! *Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...
Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.
Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...
Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.
Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!
Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...
Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar…
Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.
Nerede yaşam varsa, orada ümit vardır. Tüm ümit ve başarılar yeni yılda senin olsun!
Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.
Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...
Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar…
Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.
Nerede yaşam varsa, orada ümit vardır. Tüm ümit ve başarılar yeni yılda senin olsun!
Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.
2022 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!
Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılınız kutlu olsun…
Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!
Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2022 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Yıllara..
2022 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!
Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılınız kutlu olsun…
Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!
Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2022 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Yıllara..
2022 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!
2022 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2021 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..
Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.
Bu yılda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. Mutlu huzurlu ve sağlıklı seneler.
Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!
Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.
Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.
Bu yılda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. Mutlu huzurlu ve sağlıklı seneler.
Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!
Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.