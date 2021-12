Yeni yıl mesajları 2022 kısa, resimli: Farklı, komik, en güzel yılbaşı kutlama mesajlarını Whatsapp, Twitter, Facebok'tan sevdiklerinize iletin!

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!



Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!



Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Yeni yılın umutla geçsin.



Her şeyin yok olduğunu düşündüğünüz anda, gelecek hâlâ yerindedir. Bu yılda en taze umutları kuşanmasnı ve hayallerini yaklaşmanı diliyorum. Mutlu seneler.



Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!



2022 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar..