Yeni yıl mesajları 2022: Yılbaşı için Arkadaşa, sevgiliye ve aileye en güzel kısa, uzun ve resimli kutlama "mutlu yıllar" sözleri
Yeni yıl mesajları ve resimli yılbaşı mesajları olarak bilinen yeni yılı kutlama temennisi sözleri geleneği 2022 yılı için de devam edecek. Uzakta olan sevdiklerine kalplerinden geçen dilekleri iletmek isteyenler, yılbaşı mesajlarını değerlendiriyor. Arkadaşa, sevgiliye, aileye gönderebileceğiniz kısa, uzun, anlamlı, etkileyici ve en güzel yeni yıl kutlama mesajlarını derledik. İşte mutlu yıllar demek için arkadaşa, sevgiliye ve kurumsal, kısa, uzun, en güzel yılbaşı mesajları
Yeni yıl mesajları ve yılbaşı mesajları olarak bilinen Yılbaşı ruhunu yansıtan en güzel detaylardan biri de yeni kutlama mesajları ve kartpostallar denilebilir. Son yıllarda yeni yıl mesajlarının en sık yer bulduğu mecralardan biri de sosyal medya platformları oldu. Sağlık, mutluluk, başarı dileklerini en güzel şekilde ifade etmek isteyenler, yılbaşı temalı mesajları inceliyor. Sizler de resimli, uzun, kısa yeni yıl mesajlarından birini seçerek sosyal medyadan ya da WhatsApp yoluyla paylaşabilirsiniz.
İşte yeni bir yılın gelişiyle yaşadıkları mutluluğu ve gelecek yıldan bekledikleri güzel duyguları sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için yeni yıl kutlama mesajları:
Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...
Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!
Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle... En içten sevgilerimle...
Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!
Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...
Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...
Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!
Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle... En içten sevgilerimle...
Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!
Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...
Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar!
2021 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2022 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!
Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Yeni yıl ilk adım.. Nice yıllar, mutlu yıllar..
Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!
2021 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2022 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!
Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Yeni yıl ilk adım.. Nice yıllar, mutlu yıllar..
Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!
"Bu yıl da yaşanan kötü günleri geride bıraktık. Kaybettiklerimizi unutmamamız dileğiyle. Nice yıllara."
"Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!"
"Düş olmadan büyük şeyler yapılamaz. 2022 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileği ile."
"Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!"
"Düş olmadan büyük şeyler yapılamaz. 2022 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileği ile."
"Her güne yeni bir yaprak sakla, her yaprağa bir öykü sığdır. Mutluluk de adına, nice güzel öyküler seninle olsun."
"Hayat bu; su gibi geçip gidiyor işte
Kâh gülüyor, kâh ağlıyoruz..
Bazen dağları delecek güce sahip yürekler
Bazen kuş kanadı kadar narin.
Her şeye rağmen yeni bir yıl yeni umutlar, yeni güzellikler demek
Yeni yılın herkese sağlık , mutluluk, huzur getirmesini diliyorum.
"Yeni bir yıl.. Neler getirip, neler götürecek bilinmez. Dileğim, sağlık, mutluluk, huzur,barış getirsin. Sevdiklerimizi, umutlarımızı, yive güzel ne varsa hayatımız da hiç birini götürmesin. Kim neyi özlüyor diliyorsa yanı başında bulsun. Masmavi bir yıl olsun"
"Hayat bu; su gibi geçip gidiyor işte
Kâh gülüyor, kâh ağlıyoruz..
Bazen dağları delecek güce sahip yürekler
Bazen kuş kanadı kadar narin.
Her şeye rağmen yeni bir yıl yeni umutlar, yeni güzellikler demek
Yeni yılın herkese sağlık , mutluluk, huzur getirmesini diliyorum.
"Yeni bir yıl.. Neler getirip, neler götürecek bilinmez. Dileğim, sağlık, mutluluk, huzur,barış getirsin. Sevdiklerimizi, umutlarımızı, yive güzel ne varsa hayatımız da hiç birini götürmesin. Kim neyi özlüyor diliyorsa yanı başında bulsun. Masmavi bir yıl olsun"
"Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2022 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin!"
"Yaşamın kaynağı Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice MUTLU YILLAR!"
"Yaşamın kaynağı Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice MUTLU YILLAR!"
"Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar!"
"Yeni yılın Anadolu’muz kadar bereketli, Ege’miz kadar heybetli, Akdeniz’imiz kadar sıcak, Marmara’mız kadar birleştirici, Karadeniz’imiz kadar hareketli ve Doğu’muz kadar bütünleştirici olması dileklerimle"
"Yeni yılın Anadolu’muz kadar bereketli, Ege’miz kadar heybetli, Akdeniz’imiz kadar sıcak, Marmara’mız kadar birleştirici, Karadeniz’imiz kadar hareketli ve Doğu’muz kadar bütünleştirici olması dileklerimle"