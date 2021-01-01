Yeni yıl mesajları 2021 | Anlamlı, kısa, uzun, resimli en güzel yılbaşı mesajları ve yeni yıl sözlerini sevdikleriniz için Whatsapp'tan gönderin (Mutlu yıllar 2021)

Bu yılda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. Mutlu huzurlu ve sağlıklı seneler.



Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun! *Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...



Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.



