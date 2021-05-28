Yeni yaşıma bir gün kala

Minogue, yıllar öncesinden gelen bu paylaşımına "Sevgili genç ben... Artık somurtmak yok... Doğum günüme kadar bir uyku daha. Not: O kazağı ördüğüm için kendime aferin" notuyla paylaştı. Minogue'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.



Gelin şimdi de gösteri dünyasının diğer ünlülerinin sosyal medya sayfalarında gezinip çocukluk ya da ilk gençlik hallerine bir göz atalım.