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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 - 13:51 | 

Yeni yaşıma bir gün kala

Ünlü şarkıcı doğum gününe bir gün kala bu gençlik pozunu paylaştı.

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Müzik dünyasının eskimeyen yıldızlarından Kylie Minogue, 28 Mayıs'ta doğum gününü kutluyor. 53 yaşına giren Minogue; dün de Instagram sayfasında, ilk gençlik yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

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Minogue, yıllar öncesinden gelen bu paylaşımına "Sevgili genç ben... Artık somurtmak yok... Doğum günüme kadar bir uyku daha. Not: O kazağı ördüğüm için kendime aferin" notuyla paylaştı. Minogue'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Gelin şimdi de gösteri dünyasının diğer ünlülerinin sosyal medya sayfalarında gezinip çocukluk ya da ilk gençlik hallerine bir göz atalım. 

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Ashley Benson'ın çocukluk yılları.

4

Blake Lively çocukluğundan bu yana çok fazla değişmemiş.

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Beckham ailesinin gelini, Brooklyn Beckham'ın nişanlısı Chloe Grace Moretz annesiyle birlikte.

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Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot çocukken.

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Jennifer Garner da eski albümlerden çıkan bu pozunu paylaştı.

8

Gigi ve Bella Hadid kardeşler küçükken.

9

Jared Leto, kardeşi ve annesiyle.,

10

Nick Jonas ve bbası.

11

Priyanka Chopra'nın ilk gençlik yıllarından bir anı.

12

Miley Cyrus küçücükken.

13

Selena Gomez'i annesi bir Cadılar Bayramı için böyle hazırlamış.

14

Sofia Vergara'nın çocukluğundan.

15

Taylor Swift ve bir çocukluk hatırası.

16

Zendaya'nın çocukluğu.

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