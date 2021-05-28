Yeni yaşıma bir gün kala

Ünlü şarkıcı doğum gününe bir gün kala bu gençlik pozunu paylaştı.
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Müzik dünyasının eskimeyen yıldızlarından Kylie Minogue, 28 Mayıs'ta doğum gününü kutluyor. 53 yaşına giren Minogue; dün de Instagram sayfasında, ilk gençlik yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
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Minogue, yıllar öncesinden gelen bu paylaşımına "Sevgili genç ben... Artık somurtmak yok... Doğum günüme kadar bir uyku daha. Not: O kazağı ördüğüm için kendime aferin" notuyla paylaştı. Minogue'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Gelin şimdi de gösteri dünyasının diğer ünlülerinin sosyal medya sayfalarında gezinip çocukluk ya da ilk gençlik hallerine bir göz atalım.
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Ashley Benson'ın çocukluk yılları.
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Blake Lively çocukluğundan bu yana çok fazla değişmemiş.