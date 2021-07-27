Yeni yasaklar gelecek mi? Koronavirüs kısıtlamaları geri mi dönecek?
Yeni yasaklar gelecek mi sorusu, aşı vurulma oranının düşük kalması ve Koronavirüs vakalarında artış gözlemlenmesi dolayısıyla pek çok vatandaşın gündeminde yer aldı. Her gün yaptığı açıklamada Koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden ve hastalığa yeni yakalanan kişilerin sayısını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sık sık uyarılarda bulunuyor. Peki, yeni yasaklar gelecek mi ve Koronavirüs kısıtlamaları geri dönecek mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yasaklar geri dönecek mi sorusu, özellikle sokağa çıkma yasağı, işletme yasakları ve şehirler arası yasaklar dolayısıyla merak ediliyor. Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi ve aşı olma oranının beklenen seviyenin altında kalması dolayısıyla pek çok kişi, yasaklar geri dönecek mi sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, yasaklar gelecek mi? Koronavirüs kısıtlamaları geri mi dönecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
2
Günlük tabloyu paylaşan Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." ifadelerini kullandı.
3
Vaka sayılarının artmasının ardından uzmanlar yeniden bazı tedbirlerin devreye alınması gerektiğine dikkat çekti. Ancak dün Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, ‘aşı olmayanlara’ yönelik bazı tedbirler alınması konusunda yazılı bir açıklama yaptı.
4
2 MADDELİK ÖNERİ
Demirer, 1 Eylül'den itibaren restoran, kafe, gece kulübü, spor salonu, sinema, konser ve düğün salonu gibi yerlerde bulunacaklara 2 doz aşı zorunluluğu getirilmesi çağrısında bulundu. Kaya Demirer, TURYİD olarak hükümetin desteğiyle gerçekleşebilecek iki yeni önerilerinin bulunduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı: “Birincisi; 1 Eylül’den itibaren lokanta, kafe, bar, gece kulübü, kıraathane, spor salonları, her türlü müsabaka sahaları, sinema, tiyatro, konser ve düğün ve özel davetlere katılacak misafir ve müşterilerin 2 doz aşıyı yaptırmış olması zorunluluğu getirilmesi. İkincisi; 1 Eylül’den itibaren 2 doz aşısını yaptırmaktan imtina etmiş sektör çalışanlarımızın kanun değişikliğiyle işverenin inisiyatifinde ileri bir tarihe kadar tek taraflı bir karar ile zorunlu ücretsiz izine çıkartılabilmesi durumu. Önerdiğimiz bu iki maddenin 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girebilmesi için 1 Ağustos’ta bu kararın açıklanmasıyla 4 haftalık süre içinde hiç aşılanmamış bireylerin dahi iki doz aşısını tamamlaması sağlanmış olacaktır.”