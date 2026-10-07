Yeni yaÅŸa ÅŸeffaf elbise

Bir dÃ¶nem Ã¼lkemizde de gÃ¶sterilen Miami Vice adlÄ± yapÄ±mla tanÄ±nan Don Johnson ile iki kez evlenip boÅŸandÄ±ÄŸÄ± Melanie Griffith'in kÄ±zÄ± olan Dakota, 37'nci yaÅŸÄ±nÄ± dostlarÄ±yla birlikte kutladÄ±. New York'ta bulunan bir restoranda yeni yaÅŸÄ±na giren Dakota Johnson bunun iÃ§in de her zamanki gibi iddialÄ± giyinmeyi tercih etti. Åžeffaf detaylarÄ± bulunan siyah bir elbise giyen Dakota Johnson, Ã¼zerine de yine aynÄ± renk bir kÃ¼rk alarak gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±. GenÃ§ kadÄ±n, daha Ã¶nce de kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da aynÄ± tarz giyimiyle dikkat Ã§ekiyordu. Hatta bu konuda annesi Melanie Griffith'ten destek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile saklamadÄ±. Ã–zellikle niÅŸandan dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ Coldplay'in solisti Chris Martin ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra bu tarza yÃ¶nelen Dakota Johnson, giyim tarzÄ± yÃ¼zÃ¼nden bir dÃ¶nem eleÅŸtiri alÄ±yordu. GenÃ§ oyuncu bu konuya verdiÄŸi bir rÃ¶portajda da deÄŸinmiÅŸti. Johnson Bir sÃ¼redir en gÃ¼zel kÄ±yafetleri giyme imkanÄ±m var. OnlarÄ±n iÃ§inde de kendimi gÃ¼zel hissediyorum. Bu yÃ¼zden de giyiyorum diye konuÅŸtu.Â Dakota Johnson, bu kÄ±yafetleri giyebilmesi konusunda annesi Melanie Griffith'in bÃ¼yÃ¼k desteÄŸini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ saklamadÄ±. Annem bu tÃ¼r giysileri giyebilme Ã¶zgÃ¼venini bana aÅŸÄ±layan kiÅŸi diye konuÅŸtu.Â Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: Annem bize bedenimize nasÄ±l bakacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve kendi bedenimizi nasÄ±l seveceÄŸimizi Ã¶ÄŸretti. Ve bence bu Ã¶zellikle de genÃ§ kadÄ±nlar iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bize her zaman yeterince iyi olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¶yleniyor.