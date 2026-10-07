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Yeni yaÅŸa ÅŸeffaf elbise

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Dakota Johnson#Melanie Griffith#Don Johnson
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 11:51

ÃœnlÃ¼ bir anne ve babanÄ±n kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya gelen ve kendisi de onlarla aynÄ± mesleÄŸi seÃ§en Dakota Johnson, yeni yaÅŸÄ±na girerken de tarzÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermedi.