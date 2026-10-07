Yeni yaÅŸa ÅŸeffaf elbise

GenÃ§ oyuncu bu konuya verdiÄŸi bir rÃ¶portajda da deÄŸinmiÅŸti. Johnson ""Bir sÃ¼redir en gÃ¼zel kÄ±yafetleri giyme imkanÄ±m var. OnlarÄ±n iÃ§inde de kendimi gÃ¼zel hissediyorum. Bu yÃ¼zden de giyiyorum" diye konuÅŸtu.Â