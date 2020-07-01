Yeni virüs mü çıktı? Çin'den korkutan G4 EA H1N1 ile ilgili Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklama

Araştırma yayınlandıktan sonra çiftliklerin ve çalışanların daha fazla izlenmesi için çağrıda bulunan bilim adamları, virüsün uyum sağlaması ile yeni bir salgın haline gelmesinin önüne geçilebileceğini ifade etti. Bununla birlikte, çalışmayı analiz eden diğer bilim adamları, G4 nedeniyle başka bir pandemi olasılığının düşük olduğunu söyledi.