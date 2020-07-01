Yeni virüs mü çıktı? Çin'den korkutan G4 EA H1N1 ile ilgili Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklama
Yeni virüs mü çıktı? Çin'de gündeme gelen yeni virüs haberleri Dünya çapında endişe yaratmaya başladı. Domuzlarda görülen H1N1 virüsünün G4 EA versiyonu olduğu ifade edilen yeni virüs, gerekli önlemler alınmadığı takdirde yeni bir pandemi durumunu ortaya çıkarabileceği ile gündemde yer alıyor. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu virüsün insandan insana geçtiği bilgisi henüz yok. Ama mutasyonla insandan insana geçebilir." dedi. Peki, yeni virüs olarak duyurulan G4 EA H1N1 nedir? İşte, Koronavirüs'e göre daha ciddi bir etkiye sahip olan yeni virüs G4 EA H1N1 hakkında detaylı bilgiler
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İnsanlara yayılma konusunda daha hızlı aksiyonlar gösterdiği iddia edilen G4 EA H1N1 isimli yeni virüs, yeni bir pandemi sürecini ortaya çıkarma ihtimali nedeniyle uzmanların gündeminde yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayımlanan araştırmaya göre G4 EA H1N1 adlı Çin domuzlarında bulunan bu virüsün Avrupa ve Asya kuşlarında bulunan benzer bir virüsün karışımı olduğu ifade ediliyor.
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca Domuzlarda görülen H1N1 virüsüyle ilgili şunları ifade etti;
Domuz gribi H1N1 olarak adlandırılan, insana bulaştığı bilinen insandan insana bulaştığı bilinmeye, mutasyona uğrayan bir virüsten bahsediyoruz. Bunu da yakından takip ediyoruz.
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Virüsle ilgili detaylar şu şekilde;
Genellikle insandan insana bulaşmadığı bilinen G4 enfeksiyonunun, 2009 yılında insandan insana bulaşma özelliğini kazanan H1N1 virüsü ile birleşmesi ile birlikte yeni bir özellik kazandığı ifade ediliyor.
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İnsandan insana bulaşma yeteneği kazanan virüsle ilgili araştırma yapan bilim adamları, araştırmaları sırasında 2011-2018 yılları arasında 10 Çin eyaletindeki mezbahalardaki domuzlardan toplanan yaklaşık 30.000 örneği analiz etti. Bilim adamları her örneği test ettikten sonra, çoğunluğu G4 olan 179 domuz gribi virüsü buldu.
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Bilim adamları, ele aldığı tüm bu kanıtlar ile G4 EA H1N1 virüsünün domuz çiftliklerinde büyüyen bir sorun olduğunu ve insanlara maruz kalma oranını artırdığını gösterdiğini ifade etti.
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Araştırma yayınlandıktan sonra çiftliklerin ve çalışanların daha fazla izlenmesi için çağrıda bulunan bilim adamları, virüsün uyum sağlaması ile yeni bir salgın haline gelmesinin önüne geçilebileceğini ifade etti. Bununla birlikte, çalışmayı analiz eden diğer bilim adamları, G4 nedeniyle başka bir pandemi olasılığının düşük olduğunu söyledi.