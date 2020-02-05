Yeni tehlike: Lassa virüsü! Türkiye’de risk var mı?

Türkiye’de Lassa virüsü ile ilgili risk var mı? Bu virüs ülkemizde görülmediği için risk oranı çok düşüktür. Ancak, Lassa virüsüne çok benzer bir virüs olan ve yine farelerden bulaşan Hantavirüs olgularına ülkemizde rastlanıyor.