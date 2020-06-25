Yeni takımlar belli oldu! Acun Ilıcalı final tarihini açıkladı... Barış'tan Evrim'e olay sözler... Survivor'da dün akşam neler oldu?

'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM' "Ben bunu çok sonra öğrenmiştim. Yaptığı çok hata var hep halının altına süpürdüm. Söylediği gereksiz birçok söz var. Bunlar çok talihsizdi ama kendisine hakkımı asla helal etmiyorum. Bundan sonraki yaşantımda da asla görüşmeyeceğim. Benim için yanlış bir karakter ve çok hata yaptı. Onu her zaman bana iftira atan, benim kötülüğümü isteyen bir birey olarak hatırlayacağım."