Yeni takımlar belli oldu! Acun Ilıcalı final tarihini açıkladı... Barış'tan Evrim'e olay sözler... Survivor'da dün akşam neler oldu?
Survivor macerası Evrim'in elenmesiyle birlikte 7 kişi devam ediyor. Cemal Can, Nisa, Sercan, Barış, Berkan, Elif ve Yasin dün akşam kaptanlık oyunu için parkura çıktı. Çekişmeli geçen mücadelede haftanın yeni kaptanları ve takımları belli oldu. Takım kaptanları Sercan ile Cemal Can arasında sıkı bir yarışmacı pazarlığı yaşandı. bir dönem Evrim ile yakın olan Barış, düşüncelerini dile getirdi. Evrim'i sert bir dille eleştiren Barış "Hakkımı helal etmiyorum, bundan sonraki yaşantımda da görüşmeyeceğim" dedi. Survivor'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Acun Ilıcalı'nın ödül çıtasını yükselttiği oyun yarışmacıların nefesini kesti. 7 kişi bu akşam lüks otomobil için ter dökecek. İşte dün akşam Survivor'da yaşananlar...
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Cemal Can, Nisa, Sercan, Barış, Berkan, Elif ve Yasin'in yarışmacı olarak kaldığı Survivor macerası tüm hızıyla devam ediyor. Salı akşamı yapılan oylama ile Evrim adaya veda eden isim olmuştu. Evrim'in elenmesiyle 7 kişi kalan yarışmacılar dün akşam kaptanlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı gecede kazanan Cemal Can ve Sercan oldu.
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YENİ TAKIMLAR BELİRLENDİ!
Cemal Can ve Sercan yarışmacı seçiminde büyük anlaşmazlık yaşadı. İki isim sıkı pazarlık sonucu yeni takımları oluşturdu. Buna göre mavi takım, Berkan, Nisa, Barış ve Cemal Can... kırmızı takım ise Sercan, Elif ve Yasin olarak belirlendi.
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BARIŞ'TAN ŞOKE EDEN SÖZLER
Survivor'dan elenen Evrim'le ilgili konuşan Survivor Barış Murat Yağcı, dikkat çeken ifadeler kullandı. Evrim'e hakkını helal etmediğini söyleyen Barış, bundan sonraki hayatında da onunla görüşmeyeceğini belirtti. Evrim'in kendisi üzerinden algı yapmaya çalıştığını söyleyen Survivor Barış, 'Bana yaptığı yanlışı hiçbir zaman unutmayacağım' dedi.
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'KANDIRMAYI BAŞARDI'
İşte Survivor Barış'ın Evrim açıklaması...
"Evrim birçok kişiye yaptığı gibi beni de kandırmayı başardı. Beni çekti ve bir şekilde insanlara karşı beni doldurdu. Bana isim isim verip algı operasyonları yaptı. Bunlar Survivor'da gördüğüm şeyler bunun için ona kızamam. Bir dönem onunla yakın arkadaşlığım vardı. Bir şekilde stratejilerinin ve planlarının parçası olmamı istedi."
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'BASKI KURMAYA ÇALIŞTI'
"Üzüldüğüm bir nokta var, öyle ya da böyle bir paylaşımın içerisindeyken benim sakatlığımla ilgili baskı kurmaya çalıştı. Metin Kuş üzerinden bana algı yarattı sakat olmadığım algısı yaratmaya çalıştı. Beni insanlarım gözünde oyundan kaçan birisi gibi göstermeye çalıştı. Bu sakatlıkla ilgili bana yaptığı ayıbı yanlışı hiçbir zaman unutmayacağım."
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'ONU AFFETMİYORUM'
"Survivor'dan sonraki yaşantımda da kendisiyle asla görüşmeyeceğim çünkü onu affetmiyorum. Birçok şey paylaştık iyisiyle kötüsüyle ama giderken bile konseyde 'Allah kimseye sakatlık vermesin' derken bile bana laf çarpmıştı. Ben daha önce bir oyunda fenalaştığımda kalkıp yanıma gelmediği gibi, 'Ona yemek verin, kendine gelir' söyleminde bulunmuştu."
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'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'
"Ben bunu çok sonra öğrenmiştim. Yaptığı çok hata var hep halının altına süpürdüm. Söylediği gereksiz birçok söz var. Bunlar çok talihsizdi ama kendisine hakkımı asla helal etmiyorum. Bundan sonraki yaşantımda da asla görüşmeyeceğim. Benim için yanlış bir karakter ve çok hata yaptı. Onu her zaman bana iftira atan, benim kötülüğümü isteyen bir birey olarak hatırlayacağım."
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FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU
Bu sezon nefes kesen anlara sahne olan Survivor'da final tarihi de belli oldu. Acun Ilıcalı, büyük finalin 13-14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını açıkladı.
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ÖDÜL NEFES KESTİ
Survivor'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Acun Ilıcalı'nın ödül çıtasını yükselttiği oyun yarışmacıların nefesini kesti. 7 kişi bu akşam lüks otomobil için ter dökecek.