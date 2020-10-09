Yeni takım yeni araba! Arda Turan servet harcadı...

Hem futbol serüveni hem de özel hayatıyla her daim gündemde olan Arda Turan, bugüne kadar her transferinde garajına yeni bir otomobil daha ekledi. Yeşil sahalardan kazandığını lüks otomobillere yatıran yıldız futbolcu, 12 yaşından beri top koşturduğu Galatasaray’da kaptanlığa terfi edince Aston Martin satın alarak dikkatleri üzerine çekmişti.