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Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 08:00 | 

Yeni takım yeni araba! Arda Turan servet harcadı...

Arda Turan geleneği bozmadı. Her transferinde kendine yeni bir otomobil alan yıldız futbolcu, 9 yıl sonra Galatasaray’a dönüşünü de garajına 4 milyon liralık özel yapım bir Audi RS 6 ekleyerek kutladı.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Hem futbol serüveni hem de özel hayatıyla her daim gündemde olan Arda Turan, bugüne kadar her transferinde garajına yeni bir otomobil daha ekledi. Yeşil sahalardan kazandığını lüks otomobillere yatıran yıldız futbolcu, 12 yaşından beri top koşturduğu Galatasaray’da kaptanlığa terfi edince Aston Martin satın alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

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2011 yılında Atletico Madrid’e transfer olduğunda BMW alan Turan, 4 yıl sonra Barcelona takımına geçtiğinde de Ferrari F12 Berlinetta’yı koleksiyonuna eklemişti. 2018’de Barcelona’dan Başakşehir’e gelirken Mercedes E serisi otomobil alan ünlü futbolcunun garajında ayrıca bir Bentley Bentayga ve Lamborghini Gallardo da bulunuyor.

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Arda Turan, yaklaşık 10 milyon TL’lik garajına bu kez de bir Audi RS ekledi. Özel yapım otomobili için 4 milyon TL harcayan yıldız futbolcu, geleneği bozmadı ve Galatasaray’a 9 yıl sonra dönüşünü de koleksiyonuna yeni bir parça ekleyerek kutladı.

4Sınav tatili erken bitirdi
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Sınav tatili erken bitirdi

Bertuğbey İnşaat’ın ortaklarından Beyza Uyanoğlu ailesiyle çıktığı tatili erken bitirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle tatilinin büyük bölümünü teknede izole olarak geçiren Beyza Hanım, oğlu Muratcan’ın uzaktan eğitim için de her türlü konforu sağladı. Ancak Beyza Hanım, duyduğuma göre okulun aldığı kararla tatilini erken bitirmek zorunda kalmış. Aile, Muratcan’ın sınavlarına okulda yüz yüze girecek olması nedeniyle apar topar İstanbul’a dönmüş.

5Arkadaşlarla moral tatili
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Arkadaşlarla moral tatili

Cemiyetin sevilen çiftlerinden Yasemin-İzzet Özilhan, yakın dostlarıyla moral tatiline çıktı...

Hamile olduğunu öğrendikten kısa süre sonra bebeğini kaybeden eşini tatile götüren İzzet Özilhan, iki kızını da annesi Emine Özilhan’a emanet etti.

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Çift, yakın arkadaşları Ecem-Mert Gocay ile Marmaris ve Göcek’te dinlenip moral bulduktan sonra İstanbul’a döndü.

7Bu yıl Amerika yok
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Bu yıl Amerika yok

Amerika’da yaşayan Göçay Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Göçen ve oyuncu eşi Gülseven Yılmaz, bu kışı çocuklarıyla Türkiye’de geçirmeye karar verdi. Amerika’da hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’ye gelen Göçen çifti, burada alınan tedbirlerden çok memnun. Şimdilerde Amerika’da yaşamanın büyük risk olduğunu düşünen çift, “Sağlık konusunda Türkiye birçok ülkeden daha güvenli” diyerek bu kararı almış.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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