Yeni sevgilisiyle ev alışverişinde! Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı

3 yıl önce Bodrum’da öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz bir şekilde görüntülenen Murat Başoğlu, patlak veren bu skandalın ardından hem 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti hem de kamuoyunun tepkisini çekmişti. O günden beri Bodrum’da inziva hayatı yaşayan ve İstanbul’a gelmeyen Başoğlu, belli ki özel hayatını yeniden rayına koymuş!