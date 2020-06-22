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Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 07:06,

Yeni sevgilisiyle ev alışverişinde! Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı

Öz yeğeniyle yaşadığı aşk skandalıyla 3 yıl önce gündemi sarsan sunucu Murat Başoğlu, yeni sevgilisiyle Bodrum’da ev alışverişi yaparken görüntülendi.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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3 yıl önce Bodrum’da öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz bir şekilde görüntülenen Murat Başoğlu, patlak veren bu skandalın ardından hem 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti hem de kamuoyunun tepkisini çekmişti. O günden beri Bodrum’da inziva hayatı yaşayan ve İstanbul’a gelmeyen Başoğlu, belli ki özel hayatını yeniden rayına koymuş!

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Hakkında ‘hayasızca davranışta’ bulunmak suçundan, 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açılan Murat Başoğlu, önceki gün yeni sevgilisiyle birlikte Bodrum’da alışveriş yaparken görüntülendi.

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Midtown AVM’deki H&M Home’a gelen sevgililer, evleri için alışveriş yaptı. Gizemli sevgilisiyle el ele reyonlarda dolaşan ve alışveriş yapan Başoğlu’nun keyfinin yerinde olduğu da gözlerden kaçmadı.

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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